«Витязь» в армейской шкуре: ЗРК для борьбы с дронами поступят в войска ЮВО

Личный состав первого полка С-350 уже проходит обучение в Гатчине

На боевое дежурство в российской армии готовятся заступить высокомобильные зенитные системы. Первый полк ЗРС С-350 «Витязь» уже завершает обучение, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Личный состав части сейчас находится в учебном центре в Гатчине под Санкт-Петербургом, но уже в начале зимы отправится на постоянное место службы. «Витязи» — одни из самых современных и опасных зенитных систем в мире. Они способны перехватывать любые цели и отличаются особой мобильностью: за считаные часы полк может пройти по бездорожью сотни километров. Военные эксперты отмечают, что появление С-350 серьезно усилит южные границы России.

Сначала — обучение

В следующем месяце солдаты и офицеры полка проведут учения, после чего их ждут полигонные стрельбы из зенитных ракетных систем С-350 «Витязь». Уже в самом начале зимы они получат первый серийный комплект и отправятся в постоянный район дислокации, уточнили источники «Известий» в военном ведомстве. По их данным, первый полк с С-350 будет развернут в Южном военном округе — более конкретных сведений о его дислокации нет.

Сам гатчинский учебный центр получил систему С-350 накануне нового 2020 года. Именно на ней осваивают новую технику специалисты, которым потом предстоит служить в строевых частях.

Ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщал, что с 2021 по 2027 год пять зенитно-ракетных полков получат на вооружение 12 дивизионов С-350. По его оценкам, появление новых систем повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2–2,5 раза.

Принятие зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» в состав Воздушно-космических сил, февраль 2020 года Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

«Витязь» займет важное место в глубокоэшелонированной системе ПВО страны, считает экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Системы С-300 или С-400 нужны для уничтожения важных целей на большом расстоянии, — объяснил «Известиям» эксперт. — Они, например, могут встречать огнем стратегические бомбардировщики. Эти огневые средства справятся практически с любой целью, но у них слишком дорогие и мощные боеприпасы. С-350 с ее более компактными и менее дорогими ракетами будет хороша на средних дальностях. Она эффективно уничтожает малоразмерные цели — в том числе крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты на средних и малых высотах.

В российских вооруженных силах принято направлять новую технику и вооружения в приграничные воинские части, отметил Айтеч Бижев.

Принятие зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» в состав Воздушно-космических сил, февраль 2020 года Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

— Сначала ПВО должна надежно прикрыть границы, а потом уже внутренние районы страны, — отметил он. — Обстановку на нашей южной границе спокойной назвать трудно, и новые системы серьезно усилят ПВО в регионе.

Пятиминутная готовность

Одно из главных преимуществ С-350 на колесном шасси — повышенная мобильность по сравнению с гусеничными машинами. Кроме того, габариты позволяют перебрасывать «Витязь» самолетами военно-транспортной авиации, а также железнодорожным и водным транспортом. Подразделения «Витязей» могут оперативно прибыть в заданный район и за пять минут привести оружие в боевую готовность.

Характеристики «трехсотпятидесятки» позволят быстро развернуть технику, отстреляться и сразу сменить место дислокации. Обнаружить «растворившуюся» в лесах или горах технику будет крайне трудно.

С-350 состоит из нескольких мобильных боевых модулей: пункта боевого управления, куда поступает оперативная информация о воздушной обстановке, двух РЛС и новых самоходных пусковых установок. РЛС дальнего обнаружения отвечает за поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. Главная ­задача РЛС — «захватить» летательный аппарат и безошибочно привести к нему зенитные ракеты.

Электроника полностью контролирует ход боевых действий, поэтому расчету надо только отслеживать процесс, при необходимости внося корректировки.

Принятие зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» в состав Воздушно-космических сил, февраль 2020 года Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

При этом пусковые установки, радары и пункты управления могут находиться в километрах друг от друга, обмениваясь информацией по защищенным каналам связи. Такая система помогает интегрировать С-350 с частями, вооруженными С-400 и «Панцирями». Кроме того, он построен на новой элементной базе, что повышает его производительность в плане уничтожения воздушных целей.

Еще один плюс «Витязя» — увеличенный боекомплект. Одна пусковая установка способна нести 12 зенитных ракет против четырех на С-300. Это позволяет сэкономить время при перезарядке, что серьезно увеличивает скорострельность системы. В состав дивизиона С-350 входит 12 пусковых установок, на каждой из которых размещено 12 ракет.

На вооружении «Витязя» находится несколько типов ракет, в том числе 9М96Е2 с активными головками самонаведения. Радар с активной фазированной решеткой позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 250 км и сопровождать одновременно несколько десятков из них.

«Витязь» предназначен для обороны административных, промышленных, инфраструктурных и военных объектов от массированных ударов с воздуха. Система способна работать как автономно, так и в составе группировок ПВО, ВКС и сухопутных войск. В этом случае ей будут управлять из единого командного пункта.

Разработка системы ПВО С-350 «Витязь» началась в 2007 году, а в 2013-м был впервые показан ее прототип. Одновременно начались испытания. Весной 2019 года было объявлено об успешном прохождении всех этапов проверок и начале серийного производства.

Принятие зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» в состав Воздушно-космических сил, февраль 2020 года Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации/structure.mil.ru

В 2021 году Воздушно-космические силы планируют принять на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С». Ожидается и премьера принципиально новых зенитных ракетных систем С-500 «Прометей». В соответствии с ранее объявленными планами военного ведомства создание этой мобильной системы запланировано на 2021 год.

Роман Крецул