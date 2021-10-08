Войти
Интерфакс-АВН

Военно-биологическая деятельность США представляет серьёзную угрозу для нацбезопасности РФ и Китая - совместное заявление

1125
0
+1
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай считают, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников представляет угрозу их национальной безопасности, говорится в совместном заявлении глав МИД РФ и КНР.

"Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов", - говорится в заявлении министров об укреплении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)

В документе, текст которого размещен на сайте МИД РФ, стороны подчёркивают, что "зарубежная военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников (более 200 американских биологических лабораторий, деятельность которых секретна и нетранспарентна, размещены за пределами национальной территории США) вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы на предмет соблюдения КБТО"

"Российская Федерация и Китай отмечают, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников на их национальной территории также вызывает серьёзные опасения относительно соблюдения Конвенции", - говорится в заявлении.

"Учитывая тот факт, что США и их союзники не предоставляют о такой военно-биологической деятельности никакой значимой информации, которая могла бы развеять опасения международного сообщества, Российская Федерация и Китай призывают Соединённые Штаты и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки, тем самым гарантируя соблюдение КБТО", - отмечается в нем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Похожие новости
26.03.2020
Со «шнеком» под стволом
15.06.2016
Кривая лунная дорожка
10.06.2016
ВС Казахстана получили китайские разведывательно-ударные БЛА «Винг Лунг»
07.08.2014
Китайская электроника может заменить американскую в российской армии и космической отрасли – «Известия»
04.08.2014
Китай разрабатывает новую межконтинентальную баллистическую ракету, способную противостоять ПРО США
18.09.2012
Российскую делегацию на выставке «Африка аэроспейс энд дифенс-2012» возглавит директор ФСВТС Александр Фомин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 21:58
  • 4
В США удивились размерам ведомого Су-57
  • 08.10 21:47
  • 7
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 08.10 21:15
  • 15
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 08.10 20:58
  • 4
Найдены преимущества российских Ту-160 перед советскими
  • 08.10 19:47
  • 5
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 08.10 17:23
  • 14
Лидеры невидимых: стелс-корветы ждет модернизация
  • 08.10 16:29
  • 0
Авиационный эксперт рассказал, когда в России появятся электрические самолеты
  • 08.10 13:16
  • 25
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 08.10 12:02
  • 70
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 08.10 10:26
  • 24
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 08.10 10:15
  • 9
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 08.10 09:44
  • 11
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 08.10 06:11
  • 292
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 08.10 04:52
  • 181
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 08.10 03:58
  • 2
СВЧ вместо СВД?