Военно-биологическая деятельность США представляет серьёзную угрозу для нацбезопасности РФ и Китая - совместное заявление

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай считают, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников представляет угрозу их национальной безопасности, говорится в совместном заявлении глав МИД РФ и КНР.

"Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов", - говорится в заявлении министров об укреплении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)

В документе, текст которого размещен на сайте МИД РФ, стороны подчёркивают, что "зарубежная военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников (более 200 американских биологических лабораторий, деятельность которых секретна и нетранспарентна, размещены за пределами национальной территории США) вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы на предмет соблюдения КБТО"

"Российская Федерация и Китай отмечают, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников на их национальной территории также вызывает серьёзные опасения относительно соблюдения Конвенции", - говорится в заявлении.

"Учитывая тот факт, что США и их союзники не предоставляют о такой военно-биологической деятельности никакой значимой информации, которая могла бы развеять опасения международного сообщества, Российская Федерация и Китай призывают Соединённые Штаты и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки, тем самым гарантируя соблюдение КБТО", - отмечается в нем.