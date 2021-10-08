В Сухопутных войсках с 2019 года сформирована дивизия, 4 бригады и 27 воинских частей - Шойгу

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Наращивание в России боевых возможностей Сухопутных войск - одно из приоритетных направлений развития Вооружённых сил, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 2019 года в соответствии с планом деятельности Сухопутных войск выполнено более 350 мероприятий. То есть, получается, - одно мероприятие раз в три дня. Сформированы одна мотострелковая дивизия, четыре бригады, а также 27 воинских частей армейского и дивизионного комплектов войск", - сказал Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в четверг.

Он также отметил, что количество контрактников в Сухопутных войсках возросло более чем на три тысячи.

"Количество контрактников со 144 тысяч увеличилось до 147 с лишним тысяч. Это позволяет укомплектовать профессиональными кадрами все должности младших командиров и специалистов", - сообщил министр.

Как отметил Шойгу, в интересах Сухопутных войск "созданы образцы военной техники, которые по своим возможностям превосходят лучшие зарубежные аналоги". "Это - модернизированные танки Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв-3", модернизированная боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", защищённый автомобиль "Тайфун-К"", - уточнил глава Минобороны.

По его словам, с 2019 года в Сухопутные войска поставлено более 4,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники (ВВТ). "Это позволило довести уровень современности на начало этого года до 55,5%. К концу года этот показатель должен превысить 58%", - сообщил министр.