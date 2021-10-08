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Интерфакс-АВН

Планы боевой подготовки на 2021 год выполнены - Шойгу

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Мулино
Тестирование средств автоматизации отечественного ОПК для Центра боевой подготовки войск (Мулино, Нижегородская обл.).
Источник изображения: МО РФ

В Вооружённых силах РФ с декабря прошлого года проведено свыше 4,5 тыс. тактических учений

Москва. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил на 2021 год выполнены полностью.

"Планы боевой подготовки выполнены. С декабря прошлого года проведено более четырёх с половиной тысяч тактических учений, включая межвидовые и двусторонние", - сказал Шойгу в четверг на заседании коллегии Минобороны, анализируя выполнение плана подготовки Вооружённых сил в 2021 году в части, касающейся вопросов боевой подготовки.

Говоря о результатах состоявшегося в сентябре российско-белорусском стратегическом учении "Запад-2021", министр отметил, что "в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего в боевой учёбе успешно используется наработанный опыт и новые, более эффективные способы применения войск".

Шойгу также сообщил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 тысяч основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двухсторонних учений.

Он отметил, что на Армейских международных играх сборная России "заслуженно заняла первое место".

Продолжается совершенствование учебно-материальной базы.

"Заканчивается обустройство 89 учебных объектов на 56 полигонах, поставлено в войска свыше 1200 единиц полигонного оборудования", - сказал Шойгу.

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