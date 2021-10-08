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Интерфакс-АВН

Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Брюссель. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Решение сократить размер миссии РФ при НАТО не связано с какими-то конкретными делами, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы отозвали аккредитацию у восьми членов российской миссии при НАТО, которые были работавшими под прикрытием сотрудниками разведслужб. Это решение не связано ни с какими-либо конкретными событиями", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

По его словам, НАТО в последнее время фиксировала усиление "злонамеренной деятельности со стороны России", и поэтому альянсу "нужно быть бдительным".

"Конечно, мы должны действовать, когда мы видим, что члены российской делегации при НАТО занимаются деятельностью, которая идет вразрез с их аккредитацией, и поэтому эта аккредитация была отозвана", - подытожил он.

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Кредитование
Страны
Россия
Проекты
NATO
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