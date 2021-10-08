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В России появится новый флот - Арктический

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новое объединение ВМФ - Арктический флот - может быть создано в России для обеспечения безопасности Северного морского пути.

Создание арктического объединения ВМФ позволит Северному и Тихоокеанскому флотам сосредоточиться на решении боевых задач по предназначению.

«Сейчас рассматривается вопрос создания новой структуры — Арктического флота России. Это будет отдельное объединение в составе ВМФ, основной задачей которого станет обеспечение безопасности Северного морского пути и арктического побережья в зоне ответственности Северного и Тихоокеанского флотов», — сказал ТАСС источник в военно-морской сфере.

«Предполагается, что инфраструктура для функционирования нового объединения будет выделяться из состава Северного и Тихоокеанского флотов. В дальнейшем оно будет пополняться кораблями и специальной техникой в арктическом исполнении», — уточнил собеседник агентства.

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
ТОФ
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