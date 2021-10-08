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Газета.ru

«США ушли, теперь Афганистан - это головная боль России и Китая»

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Источник изображения: Rahmat Gul/AP

Что планировали сделать и что сделали американцы за 20 лет в Афганистане

7 октября исполняется 20 лет с момента вторжения США в Афганистан. Операция получила название «Несокрушимая свобода». После вывода американского контингента этим летом может создаться впечатление, что Вашингтон не выполнил поставленных задач. «Газета.Ru» разбиралась в том, какие цели реально преследовали американцы и чего им удалось добиться.

После вывода войск США из Афганистана и захвата власти в стране «Талибаном» (организация запрещена в России) генерал Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США (CENTCOM), отметил, что речь идет о «завершении миссии», которая началась вскоре после атак 11 сентября 2001 года.

Тогда расследование разведсообщества США однозначно указывало на лидера «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усаму Бен Ладена как на организатора теракта. Бен Ладена скрывался на тот момент в Афганистане. Отказ талибов выдать его сделал вопросом времени совместную операцию США и НАТО «Несокрушимая свобода».

Уход американцев в 2021 году вызвал неоднозначную реакцию и оценку у политиков и экспертов.

«Марионеточное правительство Афганистана пыталось управлять, используя внешние атрибуты. Создавались женские команды по футболу или обсуждались гендерные вопросы в ВУЗах, но по существу это был фарс, поскольку за пределами крупных городов была другая жизнь и сопротивление, которое в Вашингтоне явно не ожидали», - рассказал «Газете.Ru» востоковед, организатор мусульманской научной онлайн-конференции «Islamic Youth» Мир-Али Аскеров.

По его словам, несмотря на отсутствие лоялистов в масштабах всей страны, часть задачи была выполнена: Усама Бен Ладен был уничтожен. Хотя это произошло в 2011 году в Пакистане и никак не повлияло на сворачивание операции. Уместно провести параллель: казнь экс-президента Ирака Саддама Хусейна в 2006 году также не привела к немедленному сворачиванию американской операции, которая продлилась еще пять лет, добавил эксперт.

В оценке конечного результата операции следует учитывать, что о «поражении США» чаще всего говорят в России и Китае. Причем как раз эти акторы могут столкнуться со сложностями и даже настоящим хаосом в регионе, на фоне которого разговоры о «поражении Америки» могут уйти на второй план.

«Обладают ли они [Москва и Пекин] достаточным влиянием, чтобы контролировать управляемый переход, сдерживать распространение насилия и успокаивать обеспокоенных соседей Афганистана? Об этом скоро узнает весь регион», - пишет в своей статье под заголовком «Бойся своих желаний: Россия и Китай после вывода американских войск» на портале Russia Matters сотрудник Центра стратегических и международных исследований США Джеффри Манкофф.

По его мнению, китайская и российская сторона долгое время придерживались «дуалистического подхода» к присутствию США: то призывали Вашингтон уйти и упрекали его, то заявляли о «стабилизирующей роли американцев в регионе».

«Если реальные задачи лежали в иных плоскостях и не соответствовали тому, что США говорили на официальном уровне - ситуация выглядит совсем иначе. Они ушли, но разворошили осиное гнездо, которое потенциально может принести головную боль Москве и Пекину. Неслучайно мы устанавливаем такие тесные контакты с талибами», - считает востоковед Андрей Онтиков.

По его словам, поведение Москвы продиктовано теми соображениями, что угрозы, которые несет в себе Афганистан, разноплановые и их нужно купировать.

Что касается «борьбы с международным терроризмом», то ее Онтиков рассматривает как «глобальное информационное сопровождение», которое разработано в высоких американских кабинетах с вполне определенными целями. И далеко не факт, что они в случае с Афганистаном не были достигнуты. «Американцы продают людям некий информационный продукт - демократию. Вокруг него создан ореол свобод, изобилия, благополучия. США не меценаты и не филантропы», - полагает эксперт.

Не исключено также, что своих целей, далеких от декларируемых, придерживались и другие участники этой операции в НАТО - Италия и Германия.

«Мои источники в Афганистане сообщили, что военные базы некоторых государств - доподлинно известно об Италии и Германии - заключали договор с «Талибаном» о ненападении. Они также платили талибам деньгами и продуктами, а последних при этом тоже все устраивало. Такая вот локальная кооперация», - рассказал Мир-Али Аскеров.

Юрий Соколов

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Афганистан
Германия
Ирак
Италия
Китай
Пакистан
Россия
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