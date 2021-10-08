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Интерфакс-АВН

Глава грузинского МИД считает, что в НАТО очень скоро созреет политическое решение по вопросу вступления Грузии в альянс

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Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Тбилиси. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Грузия всегда должна быть в состоянии готовности вступить в НАТО и считает, что в НАТО очень скоро созреет политическое решение по вопросу вступления Грузии в альянс.

"Нас не должно пугать то заявление (генерального секретаря НАТО - ИФ), что мы не можем сказать, когда это (вступление Грузии - ИФ) произойдет. Мы должны продолжить нашу повестку дня, Грузия постоянно должна осуществлять такие реформы, как усиление обороны, совместимость с НАТО, усиление демократических институтов. Мы должны быть готовы к тому моменту, когда созреет политическое решение. Я уверен, что это произойдет очень скоро", - сказал Залкалиани в среду в эфире грузинской телекомпании "Рустави-2", комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что вступление Грузии и Украины в НАТО произойдет "не завтра".

По его словам, в свое время, перед тем, как страны Прибалтики вступили в НАТО, в альянсе делали такие же заявления, но геополитическая ситуация очень быстро изменилась и к тому моменту эти страны уже были готовы.

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Страны
Грузия
Украина
Проекты
NATO
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