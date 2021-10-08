Le Monde (Франция): Тома Песке – первый француз, который возглавит МКС

Не успели наши артисты отбыть в космическое путешествие к МКС, как там произошла смена руководства. Удивительным образом назначение капитаном француза Тома Песке совпало по времени с появлением на борту Международной космической станции очаровательной российской актрисы Юлии Пересильд. До 17 октября она будет частью команды МКС, которую теперь возглавляет Тома Песке. После этой даты, сняв фильм, Юлия и режиссер Клим Шипенко вернутся с небес на Землю.

Астронавт EKA будет командиром Международной космической станции (МКС) до своего возвращения на Землю, запланированного на ноябрь.

Еще одна престижная строка в биографии Тома Песке (Thomas Pesquet): в понедельник, 4 октября, астронавт стал первым французом, принявшим командование МКС. Он сменил своего товарища по команде из Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ, который вручил ему символический ключ от космического корабля во время церемонии передачи, которая транслировалась на сайте НАСА.

"Я горжусь тем, что представляю свою страну так высоко", - сказал 43-летний Тома Песке, прибывший на космическую станцию в апреле, совершая второй орбитальный полет в своей карьере. Астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) отметил на английском языке "активную роль Франция в освоении космоса".

"Спасибо всем, кто принимает решения, всем инженерам, всем тем, кто работает в космическом секторе. Если сегодня я стал командиром космического корабля, то в первую очередь, это ваша заслуга", - продолжил бывший гражданский пилот. "Ты был отличным товарищем по команде и станешь отличным командиром"! - сказал Акихико Хосидэ, который командовал МКС в течение пяти месяцев.

"Теперь моя очередь постараться сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность миссии, выполнить наши оперативные задачи. Сделать все, чтобы мы вернулись здоровыми и счастливыми к тем, кого мы любим", - сказал французский астронавт, поблагодарив своего японского коллегу за его "фантастическую работу".

Съемка фильма на орбите

На этом посту, который он будет занимать до своего возвращения на Землю, запланированного на ноябрь, Тома Песке будет отвечать за шесть других участников, которые в настоящее время находятся вместе с ним на МКС (три американца, два русских и один японец), а также за троих новых участников, которые будут снимать первый игровой фильм на орбите. Это 37-летняя актриса Юлия Пересильд и 38-летний режиссер Клим Чипенко, которых в полете сопровождает опытный российский космонавт.

Командир МКС - это тот, кто ежедневно контактирует с земными службами. Он также должен обеспечить надлежащее выполнение задач, поставленных перед космонавтами (научные эксперименты, технические работы). Командир призван обеспечить хорошую атмосферу на борту. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, пожара или разгерметизации, именно он имеет все полномочия для принятия решений.

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