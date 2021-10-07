Российские военные провели «странную» операцию по ликвидации террористов при помощи замаскированного под сбитый БПЛА СВУ - фото

На юге сирийской провинции Идлиб российскими военными уничтожены четыре террориста.

Атака была осуществлена с помощью двух дронов. Сначала один беспилотник на парашюте сбросил на позиции боевиков модель небольшого квадрокоптера оснащенного взрывным устройством. Джихадисты заметили спускающийся аппарат, подумав, что он поврежден и производит экстренное приземление.

Когда четверо боевиков окружили упавший дрон плотным кольцом, начав его фотографировать, чтобы затем похвастаться в соцсетях, прогремел взрыв. В результате погибли четыре террориста, из которых двое приехали воевать в Сирию из Узбекистана. Кроме того еще трое боевиков получили ранения.

Подобную тактику российские военные применили в Сирии впервые. Судя по всему, она оказались очень эффективной.

«Зачастую не каждый авиаудар мощными 500-килограммовыми авиабомбами позволяет ликвидировать такое количество боевиков. Справедливо отметить, что эта необычная тактика оказалась достаточно эффективной», — считают военные эксперты.