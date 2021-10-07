Названы шесть российских организаций – «опорных точек» по развитию технологии ИИ

Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова, Университет Иннополис, ИТМО, ВШЭ победили в конкурсе по отбору исследовательских центров, которые получат грантовую поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», сообщает правительство в понедельник.
По поручению вице-премьера, Аналитическим центром при правительстве России был сформирован Экспертный совет, который рассмотрел поступившие на конкурс заявки. Всего в отборе приняли участие 36 организаций, из которых в шорт-лист попали девять. Рабочая группа определила из девяти лучшие шесть проектов Центров.
Наиболее популярными направлениями развития искусственного интеллекта, по которым поступили заявки, являются межотраслевые технологии ИИ и ИИ для различных отраслей экономики, ИИ для оптимизации управленческих решений, ИИ для медицины, ИИ для промышленности.