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D-Russia.ru

Названы шесть российских организаций – «опорных точек» по развитию технологии ИИ

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Технология ИИ
Технология ИИ.
Источник изображения: industry-hunter.com

Сколковский институт науки и технологий, МФТИ, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова, Университет Иннополис, ИТМО, ВШЭ победили в конкурсе по отбору исследовательских центров, которые получат грантовую поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», сообщает правительство в понедельник.

Сегодня были отобраны заявки на получение грантов до 1 миллиарда рублей в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» на создание в стране шесть исследовательских центров по ИИ до 2024. Общая сумма средств с учетом внебюджетного финансирования составит 7 миллиардов рублей. …Эти шесть центров станут опорными точками по развитию технологии ИИ. Они должны не только помочь остальным участникам подтянуться и прокачаться в условиях нового конкурса, но и обеспечить России лидерские позиции в мире по развитию технологии ИИ, — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко (председатель рабочей группы по исследовательским центрам в сфере ИИ).

По поручению вице-премьера, Аналитическим центром при правительстве России был сформирован Экспертный совет, который рассмотрел поступившие на конкурс заявки. Всего в отборе приняли участие 36 организаций, из которых в шорт-лист попали девять. Рабочая группа определила из девяти лучшие шесть проектов Центров.

Наиболее популярными направлениями развития искусственного интеллекта, по которым поступили заявки, являются межотраслевые технологии ИИ и ИИ для различных отраслей экономики, ИИ для оптимизации управленческих решений, ИИ для медицины, ИИ для промышленности.

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