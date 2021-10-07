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Интерфакс-АВН

Террористы пытаются получить доступ к информации о ядерном оружии - Совбез РФ

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Юрий Коков
Юрий Коков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Террористические организации по всему миру пытаются получить информацию о производстве химического и ядерного оружия, сообщили в Совбезе РФ.

"Фиксируются устремления террористов получить доступ к сведениям об изготовлении средств ядерного, химического и биологического поражения, а также их повышенное внимание к возможности применения патогенных биологических агентов и токсичных химикатов", - сообщил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

По его словам, террористы ведут целенаправленную вербовку отраслевых специалистов, в том числе преподавателей и студентов химико-биологических учебных заведений.

Коков заявил также, что террористы продолжают использовать беспилотники для своих атак.

"Начиная с 2019 года растет количество терактов с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Таким атакам подвергаются, в том числе, российская база Хмеймим в Сирии и позиции Сирийской арабской армии", - сказал он.

По его данным, пытаются террористы использовать и коронавирус для своих действий.

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