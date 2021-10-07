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Интерфакс-АВН

Группировки войск России и Белоруссии надёжно гарантируют региональную безопасность - Шойгу об итогах маневров "Запад-2021"

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Иностранные наблюдатели у схемы проведения основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Иностранные наблюдатели у схемы проведения основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021" показало способность группировок войск двух государств эффективно обеспечивать региональную безопасность, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, подводя итоги манёвров.

"Совместное стратегическое учение "Запад-2021" продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности. Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объёме", - сказал Шойгу.

Он сообщил, что к учениям привлекалось около 200 тысяч человек, в том числе 2 тысячи военнослужащих от государств ОДКБ, ШОС и других стран.

Министр подчеркнул, что общее количество участников не противоречило Венскому документу.

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