Войти
ТАСС

"Газпром" и Роскосмос в 2022 году запустят завод по производству спутников - зондов Земли

397
0
0
Газпром
Газпром.
Источник изображения: РИА Новости

Замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов отметил, что это направление является очень перспективным и приоритетным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Завод "Газпрома" и Роскосмоса по производству спутников для зондирования Земли будет запущен в 2022 году. Об этом сообщил замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов в ходе Петербургского международного газового форума.

"В 2022 году запускается завод по производству спутников, будут выпускаться спутники зондирования Земли", - сказал он.

Маркелов отметил, что это направление является на сегодняшний день очень перспективным и приоритетным.

В 2019 году было заявлено о начале строительства завода для сборочного производства космических аппаратов в подмосковном Щелкове. В 2018 году президент России Владимир Путин анонсировал спутниковую систему "Сфера". Помимо подсистем связи, в "Сферу" войдут аппараты дистанционного зондирования Земли. Всего в системе будет около 380 аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.05.2020
Советское наследие Америки
30.12.2019
Рогозин объяснил невыполненные планы "Роскосмоса"
30.12.2019
"Стояние на месте": чем гордится Роскосмос
18.05.2017
Двигателестроительную отрасль подтягивают к газовым проектам
27.08.2015
Путин: Россия надеется на развитие сотрудничества с иностранными партнерами в авиации
13.12.2007
Силовая установка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:45
  • 289
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.10 03:42
  • 5
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 07.10 01:51
  • 2
Ядерному разоружению альтернативы нет
  • 07.10 01:01
  • 1
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 06.10 23:22
  • 1
Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта
  • 06.10 17:28
  • 176
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 16:54
  • 10
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 16:52
  • 8
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 15:48
  • 1
Хотим мира
  • 06.10 15:05
  • 4
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 12:54
  • 72
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ