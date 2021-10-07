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ТАСС

В Сибири и на Урале начались летно-тактические учения с участием 30 боевых вертолетов

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Ударный вертолет Ми-24 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России
Ударный вертолет Ми-24 во время контрольной проверки боеготовности ВКС России.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Учения проходят в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Ночные летно-тактические учения начались в среду в Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях с участием 30 боевых вертолетов, экипажи выполнят свыше 50 задач, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Учения завершатся в конце месяца. В них примут участие около 300 военных из числа летного и инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

"30 ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 армейской авиации Центрального военного округа задействованы в ночном летно-тактическом учении, стартовавшем сегодня в Челябинской, Свердловской и Новосибирской областях в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год. В ходе учения летчики выполнят более 50 учебно-боевых задач в ночное время суток. При этом они будут использовать очки ночного видения ГЕО-ОНВ-1, которые позволяют ориентироваться на местности, вести авиационную разведку и применять средства авиационного поражения без включения бортового осветительного оборудования, а также высадку тактического десанта наземным способом", - говорится в сообщении.

Летчики применят бортовой комплекс обороны (БКО) для предупреждения экипажа о возможном наведении или пуске ракет условного противника. В дневное время экипажи вертолетов Ми-8 отработают элементы поисково-спасательных задач с режима висения над водной поверхностью.

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