Войти
Интерфакс-АВН

США располагают 3750 ядерными боеголовками - Госдеп

403
0
0
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3.
Источник изображения: © AP Photo / Charlie Riedel

Вашингтон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - По состоянию на сентябрь 2020 года США располагали 3750 ядерными боеголовками, сообщил госдепартамент Соединенных Штатов.

"Соединенные Штаты публикуют недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США, чтобы обновить данные, ранее опубликованные в сентябре 2017 года. Повышение прозрачности ядерных арсеналов государства важно для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, и усилий по решению вопросов, связанных со всеми типами ядерного оружия, в том числе развернутого и неразвернутого, а также стратегического и нестратегического", - говорится в сообщении Госдепа.

Запасы ядерного оружия США с 1967 года сократились примерно на 88% с максимума в 31255 боеголовок и примерно на 83% (с уровня 22217 боеголовок) в 1989 году, когда пала Берлинская стена, отмечает Госдеп.

С 1994 по 2020 год США ликвидировали 11683 ядерных боеголовок, в том числе с 2017 года было ликвидировано 711 боеголовок. При этом еще около 2 тыс. боеголовок списаны и ожидают ликвидации.

Количество нестратегических (тактических) ядерных боеголовок с 30 сентября 1991 года сократилось более чем на 90%

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
16.12.2019
Москва и Пекин остаются врагами НАТО
30.09.2019
Деньги на бомбы: Пентагону требуется больше средств
19.09.2019
Ингвар Карлссон: риск ядерной аварии не был столь высок со времен Кубинского кризиса (SVT, Швеция)
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
24.04.2017
Померились танками: Сухопутные войска России признаны лидером
14.03.2017
Америка идет на прорыв ПВО России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.10 05:45
  • 289
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.10 03:42
  • 5
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 07.10 01:51
  • 2
Ядерному разоружению альтернативы нет
  • 07.10 01:01
  • 1
"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией
  • 06.10 23:22
  • 1
Китай опубликовал набор этических принципов для искусственного интеллекта
  • 06.10 17:28
  • 176
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 06.10 16:54
  • 10
Вооружить летчиков. Минобороны предложило доработать автомат АМ-17
  • 06.10 16:52
  • 8
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 06.10 15:48
  • 1
Хотим мира
  • 06.10 15:05
  • 4
Великобритания ввела в строй второй авианосец
  • 06.10 12:54
  • 72
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 06.10 01:31
  • 13
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 05.10 15:56
  • 18
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 13:49
  • 0
Великобритания готовится к кибервойне
  • 05.10 13:17
  • 0
«Вы кто такие? Мы вас не звали»: немец украинцу не товарищ