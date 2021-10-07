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РИА Новости

"Сильнее противника нет". Пентагону объяснили, как именно воевать с Россией

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Ударный роботизированный комплекс "Уран-9" и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" на полигоне Мулино
Ударный роботизированный комплекс "Уран-9" и боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем "Эпоха" на полигоне Мулино.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная артиллерия, непробиваемая противовоздушная оборона и передовые средства радиоэлектронной борьбы — Ассоциация армии США (Association of theUS Army, AUSA) опубликовала доклад о Вооруженных силах России. Эксперты организации, более полувека консультирующей Пентагон по вопросам национальной безопасности, признают: в случае прямого столкновения американским военным придется нелегко. О выводах AUSA — в материале РИА Новости.

Столетия практики

Автор доклада "Как воевать с русскими" — профессор Национального университета обороны Ричард Хукер. Полковник в отставке, офицер-десантник с 30-летним стажем и богатым боевым опытом — убежденный "ястреб". В Совете нацбезопасности страны он специализировался на России, которую считает главной военной угрозой для США. О российской армии он отзывается с уважением.

"На сегодняшний день именно эта страна — наш главный и самый опасный противник, — пишет эксперт. — Хотя ее Вооруженные силы — лишь тень советских, эпохи холодной войны, нынешняя российская армия — достойный для США вызов. Закалена в боях, хорошо оснащена. Русская доктрина подразумевает наступательные действия и основана на многовековом военном опыте. Но прежде всего — на Второй мировой, которую в бывшем СССР называют Великой Отечественной. Они до сих пор используют ключевые элементы тактики и стратегии той войны".

Здесь Хукер немного лукавит. В отличие от американской, российская военная доктрина — сугубо оборонительная, не предполагающая серьезных наступательных действий, если нет прямой угрозы безопасности страны. Полковник в отставке признает: русские сильны в контратаках и после успешной обороны бросят в бой все силы. Подобный сценарий, в частности, отрабатывался на совместных российско-белорусских учениях "Запад-2021". На первом этапе войска Союзного государства отбивали наступление, на втором — пошли вперед.

Военнослужащие на антитеррористических учениях стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия — 2021" на полигоне Донгузский в Оренбургской области

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Главная ударная сила Сухопутных войск России, по мнению Хукера, — тяжелая бронетехника. У русских много современных и действительно опасных танков, однако они серьезно уступают западным образцам, утверждает автор доклада. Хотя, по его же словам, основные типы БМП и БТР по характеристикам примерно на одном уровне. Более того, 100-миллиметровые орудия 2А70 российских БМП-3 и БМД-4 превосходят американские аналоги.

Ставка на артиллерию

"Прежде всего, русские делают ставку на артподдержку, — продолжает Хукер. — В их бригадах не один, как у нас, а по три артиллерийских дивизиона — два ствольных, гаубичных и один РСЗО. Есть отдельные артбригады. Кроме того, в последние годы русские активно используют беспилотные летательные аппараты для корректировки огня. У них нет тяжелых платформ вроде наших MQ-9 Reaper, но российские войска в Сирии доказали, что могут применять БПЛА в бою на тактическом уровне достаточно эффективно".

Полковник в отставке отмечает, что артиллерия вероятного противника стреляет дальше, чем американская. К тому же в войсках ее гораздо больше, она разнообразнее. Есть и высокоточные снаряды, однако из-за их высокой стоимости чаще в ходу неуправляемые боеприпасы.

Хукер предостерегает Пентагон: американская армия не сталкивалась со столь серьезной артиллерийской угрозой со времен Второй мировой. По его прогнозам, обороняющиеся подразделения без тяжелой брони и окопов полного профиля будут полностью уничтожены уже при такой огневой обработке. Автор доклада указывает: приоритетная задача — полное подавление артиллерии противника на самом раннем этапе конфликта всеми доступными способами. Ведущую роль в этом должна сыграть авиация. Но и здесь не все так просто.

Воевать по старинке

"Русские прекрасно знают, что ВВС — основа нашей военной мощи, — пишет Хукер. — Российская авиация уступает американской по численности и уровню технологий, поэтому они делают ставку на противовоздушную оборону. У них выстроена эффективная ПВО на всех уровнях. Русские располагают полным комплексом вооружений — от ствольной зенитной артиллерии до систем С-400 с дальностью стрельбы 400 километров. Наши военные должны быть готовы к тому, что им придется сражаться в контурах сложной, глубокоэшелонированной ПВО. Быстро ее подавить не получится, а это значит, что, по крайней мере, на ранней стадии конфликта наши наземные войска не смогут пользоваться авиационной поддержкой в полном объеме".

Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" на полигоне Ашулук

Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

По мнению эксперта, прорвать российскую ПВО возможно: для этого необходимо перенасытить ее количеством целей. Проще говоря, запустить больше средств авиационного поражения, чем противник физически способен сбить. Однако и при таком сценарии успех не гарантирован. Хукер подчеркивает: Москва серьезно опередила Вашингтон в области современных средств радиоэлектронной борьбы. Так, во всех российских бригадах есть роты РЭБ, которым по силам глушить американские коммуникации, нарушать сигнал GPS и сбивать с толку умные боеприпасы.

Полковник не без сожаления признает, что русские правильно оценили зависимость армии США от всевозможного высокоточного "хай-тека" и в случае конфликта первым делом лишат Пентагон преимущества в электромагнитном спектре. По его мнению, войскам придется действовать по старинке, как в 1980-х, — с посыльными, проводными линиями связи, сигнальными ракетами и соблюдением режима радиомолчания. А от такой войны американцы уже давно отвыкли.

Преимуществам своей армии Ричард Хукер уделяет лишь пару абзацев. Он отмечает, что вооруженные силы США превосходят российские по уровню подготовки военнослужащих, техническому оснащению и боевому опыту младшего командного состава. Тем не менее в гипотетическом вооруженном конфликте неизбежны большие потери, а интенсивность боев будет сравнима со Второй мировой или Корейской войнами.

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1 комментарий
№1
07.10.2021 01:01
Бред какой-то написал отставной военный. :(

Цитата
По его прогнозам, обороняющиеся подразделения без тяжелой брони и окопов полного профиля будут полностью уничтожены уже при такой огневой обработке. Автор доклада указывает: приоритетная задача — полное подавление артиллерии противника на самом раннем этапе конфликта всеми доступными способами. Ведущую роль в этом должна сыграть авиация.

Под авиацией автор понимает не "авиацию" в российском понимании, а USAF. А это все, что не NAVY и не US Army. Например, СЯС США - это NAVY (ПЛАРБ) и USAF (все остальное, в смысле СЯС).
Но, во-первых, ни "тяжелая броня", ни "окопы полного профиля" от свовременной артиллерии не спасут.
Во-вторых,  "тяжелая броня, окорв полного профиля и (тактическая) авиация" - это тактический или оперативно-тактический уровень, что для отставного "срецназовца" не просто  "привычно", но и ВСЁ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ с точки зрения "военного искусства".

Так и предствляется "опыт Вьтенама" - морская пехота и армия залегли под огнем, и вызывают штурмовую и фронотовую бомбардировочную авиацию. :)

Цитата
По мнению эксперта, прорвать российскую ПВО возможно: для этого необходимо перенасытить ее количеством целей. Проще говоря, запустить больше средств авиационного поражения, чем противник физически способен сбить.

Во-первых, полковник в оставке "забывает"  о ТЯО, в частности, о ЗУР со "спецБЧ".
Во-вторых, где полковник собирается набрать столько "целей" (да еще при, как минимум, равенстве в смысле РЭБ), чтобы "перенасытить" ПВО?
В-третьих (а на самом деле во-первых), прорыв ПВО - это ВРЕМЯ. На тактическом уровне, уровне взвода-роты-батальона, эта потеря времени ОБЫЧНО допустима. Но не на на уровне бригады-дивизии-и выше.
В-четвертых, полковник явно считает, что перенасыщать ПВО он будет беспилотными аппаратами (т.е. ракетами разных видов, в основном). Но в этом отношении - в отличие от пилотируемых ЛА - армия (точнее, ВС) США преимущества над армией РФ НЕ ИМЕЮТ. И количество, и качество того, что в ВС РФ называют "ракетные войска и артиллерия"  армии ПФ превосходят аналоги в ВС США.

ВС США - и USAF в том числе - преимущества над ВКС РФ в количекстве и качестве ЛА НЕ ИМЕЮТ. И потому, что НЕ МОГУТ собрать все свои самолеты против одного противника. И потому, что средний возраст самолетов  тактической авиации USAF больше 30 лет. И потому, что у США просто НЕТ передовых аэродромов/инфраструктуры для ведения "тактической воздушной войны" против РФ. И потому, что то, что есть - у всякой славянско-чухонской  сволочи - будет уничтожено в первые часы войны.
Полковник НЕЯВНО думает о Вьетнаме/Югославии/Ливии/Ираке - о противнике, которые ДАЖЕ  НЕ ДУМАЛ об атаке/уничтоении американской инфраструктуры ведения воздушной войны. Почему полковник-отставник решил, что так БУДЕТ ВСЕГДА, с любым  противником - об этом можно догадываться, но вряд ли противник уровня РФ, атакованный по "методу полковника", будет следовать установленным им, полковником, правилам. :)

ВС США ФАТАЛЬНО  ОСЛАБЛЕНЫ своим "боевым опытом" последних 50-60 лет - опытом  войн против БЕЗЗАЩИТНЫХ. "Полковники" видят себя не солдатами/офицерами реальных боевых действий, а посетителями тира, в котором они, не торопясь, выбирают оружие и боеприпасы для ПОРАЖЕНИЯ МИШЕНЕЙ. Отсюда и такие "рассуждения".  :)
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