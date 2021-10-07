КНР к 2025 году будет иметь все возможности для силового решения вопроса с Тайванем - тайваньский чиновник

Гонконг. 6 октября. ИНТЕРФАКС - В настоящее время Пекин уже располагает возможностями для решения тайванского вопроса с помощью военной силы и будет полностью готов к этому к 2025 году, заявил глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн.

"К 2025 году Китай будет полностью готов к полномасштабному вторжению на Тайвань", - сказал он законодателям при рассмотрении вопроса о военном бюджете в сумме $8,6 млрд.

Он отметил: "Сейчас у него уже есть такие возможности, но ему будет нелегко начать войну, поскольку ему придется принимать во внимание многие другие факторы".

Чиновник заявил, что в настоящее время ситуация в районе Тайваньского пролива является самой напряженной за последние 40 лет.

Как сообщали тайваньские СМИ со ссылками на власти, в зоне ПВО Тайваня в понедельник были отмечены пролеты 56 самолетов ВВС КНР. Всего, отмечается в сообщениях, за последние четыре дня зафиксированы пролеты через зону 148 военных самолетов материкового Китая.

Такие действия ВВС КНР подрывают региональный мир, заявил глава кабинета тайваньской администрации Су Чжэньчан.

"Тайвань должен быть начеку. Китай все больше и больше выходит за рамки. Мир является свидетелем неоднократных случаев подрыва Китаем регионального мира и давления на Тайвань", - сказал он журналистам в Тайбэе.

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил в воскресенье минувшей недели: "Соединенные Штаты очень обеспокоены провокационной военной деятельностью Китайской Народной Республики вблизи Тайваня, которая дестабилизирует ситуацию, чревата просчетами и подрывает региональный мир и стабильность".

Президент США Джо Байден заявил, что США и Китай должны соблюдать ранее достигнутое "тайваньское соглашение".

"Я говорил с (председателем КНР - ИФ) Си Цзиньпином о Тайване. Мы согласны ... мы будем соблюдать тайваньское соглашение. Мы ясно дали понять, что я не думаю, что он (Пекин - ИФ) должен делать что-либо, кроме соблюдения соглашения", - сказал Байден журналистам в связи с обострившимися отношениями между материковым Китаем и островом.

Телефонная беседа Байдена и Си Цзиньпина состоялась 9 сентября.

Президент не уточнил, о каком конкретно соглашении идет речь. СМИ, комментируя слова Байдена, отмечают, что он, по-видимому, имел в виду документы об установлении дипломатических отношений от 1979 года, в которых Вашингтон признает существование одного Китая.