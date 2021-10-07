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ТАСС

Корвет "Резкий" с Амурского судостроительного завода передали на сдаточную базу в Приморье

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Корвет "Резкий" проекта 20380
Многоцелевой корвет "Резкий" проекта 20380.
Источник изображения: http://www.aolgm.ru/

Судно пройдет там швартовые испытания

ХАБАРОВСК, 6 октября. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре отправил на испытания в Приморье многоцелевой сторожевой корабль "Резкий", сообщила пресс-служба завода.

Акваторию достроечной набережной Амурского судостроительного завода (входит в ОСК) покинул многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Резкий" (заводской строительный №2104). Транспортно-спусковой док "Зея" с кораблем на борту взял курс на Владивосток", - говорится в распространенном релизе.

Со слов ответственного сдатчика Раждена Бараташвили, которые приводятся в сообщении, швартовные испытания начнутся по прибытии корабля на сдаточную базу. Все работы идут в графиках строительства, и при условии выполнения контрагентами-поставщиками своих обязательств передача корабля заказчику состоится в будущем году.

Амурский судостроительный завод является основной базой строительства на Дальнем Востоке боевых кораблей для Тихоокеанского флота. Судостроители освоили строительство корветов проекта 20380, в строю уже находятся три сторожевика - "Совершенный", "Громкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов". Эту линию продолжат "Резкий", "Грозный" и "Бравый".

Строительство сторожевых кораблей следующего проекта, контракт на которые завод получил в конце минувшего года, начнется с корвета "Буйный" - заказ на шесть боевых единиц завод должен выполнить до 2028 года. Предприятие ведет работу над еще одним важным военным заказом - серией из четырех малых ракетных кораблей типа "Каракурт".

Накануне стало известно, что Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины ввел на три года санкции против Амурского судостроительного завода и еще двух российских предприятий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе завода, санкции на работу предприятия не повлияют.

О заводе

ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) - одно из крупнейших предприятий судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России, действующее с 1936 года. АСЗ обладает необходимыми лицензиями для выполнения работ по строительству, ремонту и утилизации боевых кораблей, подводных лодок и судов с любой энергетической установкой. Производственные мощности и техническое оснащение предприятия приспособлены для строительства кораблей и судов спусковой массой до 10 тыс. тонн, длиной до 150 м и шириной до 20 м. За 85-летнюю историю завод выпустил более 300 кораблей и судов различного назначения.

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Россия
Украина
Компании
АСЗ
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Проекты
20380 Корвет-1
22800 МРК
ТОФ
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