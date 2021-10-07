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ТАСС

В Севастополе открываются "Морская неделя России - 2021" и военно-морской салон

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Вид на город Севастополь
Вид на город Севастополь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Ключевыми темами форума "Морская неделя России" станут судостроение, кораблестроение и судоремонт, госконтракты и гособоронзаказ, геополитика Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. "Морская неделя России - 2021" и Севастопольский военно-морской салон (СВМС) открываются в среду в Севастополе.

Как отметили организаторы форума, "ключевыми мероприятиями морской недели традиционно являются Международный морской бизнес-форум SIMBF и Севастопольский военно-морской салон. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего развития морской индустрии Российской Федерации".

"Морская неделя России" (МНР) - ежегодное событие, включающее серию общероссийских и международных морских мероприятий, направленных на развитие морских отраслей и приморских регионов РФ. Форум пройдет с 6 по 9 октября в Севастополе и Крыму.

Среди ключевых тем деловой программы форума - судостроение, кораблестроение и судоремонт, государственные контракты и гособоронзаказ, геополитика Азово-Черноморского и Средиземноморского регионов, морское и прибрежное разминирование.

СВМС-2021 пройдет в третий раз. На нем будет представлена выставка новейших кораблей, судов, катеров и яхт, которая пройдет в акватории Севастопольских бухт. Базовые причальные сооружения салона расположены на Минной стенке. Из-за коронавирусных ограничений выставка боевых образцов техники береговых войск в этом году проводиться не будет, мероприятия МНР пройдут в закрытом формате.

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Страны
Польша
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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