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Интерфакс-АВН

Украина и Грузия присоединятся к НАТО "не завтра" - Столтенберг

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © REUTERS, Olivier Hoslet/Pool via REUTERS

Вашингтон. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Украина и Грузия вступят в НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня, пока же альянсу следует наращивать поддержку в адрес Киева и Тбилиси, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО, - "ИФ")", - сказал он в ходе онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

Он пояснил, что такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в проведении реформ, в борьбе с коррупцией и выстраивании институтов в сфере безопасности и обороны.

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Страны
Грузия
США
Украина
Проекты
NATO
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