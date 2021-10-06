Завершившийся северный завоз позволяет отдалённым воинским частям автономно работать 1,5 года - Шойгу

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что северный завоз в Вооружённых силах завершён в полном объёме, всего воинским частям, дислоцированным в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, доставлено свыше 75-ти тысяч тонн различных грузов.

"Это - вооружение и военная техника, горюче-смазочные материалы, котельное топливо, продукты питания, вещевое и медицинское имущество и другие материальные средства, необходимые для жизнедеятельности и выполнения задач по предназначению. Согласно нормативам, отдалённым и изолированно расположенным воинским частям их хватит на полтора года автономной работы", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Он сообщил, что для реализации плана северного завоза выполнено 244 рейса воздушным, морским и автомобильным транспортом.

"Обратными рейсами вывезено три тысячи двести тонн металлического лома. Всего с 2015 года в ходе экологической очистки Арктики переправлено на материк 28 тысяч тонн металлического лома", - сказал Шойгу.

Он также сообщил, что в Вооружённых силах продолжается подготовка к отопительному периоду.

"На сегодняшний день для эксплуатации в зимних условиях обеспечена готовность более 80-ти тысяч объектов военных городков. В сравнении с прошлым годом отремонтировано в три раза больше зданий и сооружений казарменно-жилищного фонда", - сказал министр.

По его словам, на прикотельные склады с начала года поставлено свыше семисот восьмидесяти тысяч тонн топлива, что позволило создать запасы сверх утверждённых нормативов.