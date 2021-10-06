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Интерфакс-АВН

Пуски гиперзвуковых "Цирконов" с подлодки произведены в рамках завершения предварительных испытаний ракеты - Шойгу

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Кадры Минобороны РФ.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Два успешных пуска гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" были осуществлены накануне в рамках завершения предварительных испытаний изделия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"В Вооружённых силах продолжаются работы по созданию перспективных образцов вооружения и военной техники. В рамках завершения предварительных испытаний произведено два успешных пуска гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", в том числе с глубины 40 метров атомным подводным крейсером "Северодвинск", - сказал Шойгу.

О результатах испытаний он предложил доложить командующему Северным флотом адмиралу Александру Моисееву.

Накануне Минобороны России сообщило, что экипаж атомной субмарины "Северодвинск" выполнил в Белом море два успешных испытательных пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - из надводного и подводного положений.

До этого пуски "Циркона" осуществлялись с надводного корабля - фрегата Северного флота "Адмирал Горшков". Пуски новой ракеты, в частности, были в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ морских "Цирконов" запланированы на 2022 год. 24 августа на форуме "Армия-2021" Минобороны РФ сообщило о подписании контракта на поставку новых гиперзвуковых морских ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше одной тысячи километров со скоростью около девяти Махов (Мах - скорость звук).

В декабре 2019 года президент РФ сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

17 декабря 2020 года Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" практически завершены.

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Продукция
Адмирал Горшков
Северодвинск АПЛ
Циркон-С 3М22
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