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ТАСС

Командиру корабля "Союз МС-19" Шкаплерову предстоит три-четыре выхода в космос на МКС

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МКС
Олег Кононенко (слева) и Антон Шкаплеров (справа) работают на МКС, 16 февраля 2013г. Источник: Re-actor.ne.
Источник изображения: Re-actor.ne

Космонавту предстоит провести на борту станции испытания нового материала для защиты от радиации

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Командир космического корабля "Союз МС-19" Антон Шкаплеров ожидает, что во время своего пребывания на МКС ему предстоит три или четыре выхода в открытый космос.

"Впереди у меня тоже три-четыре выхода, это нормальная работа", - сообщил он во время трансляции на сайте Роскосмоса.

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" будет запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур во вторник в 11:55 мск. На нем в космос отправятся космонавт Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они примут участие в съемках первого художественного фильма на орбите. Возвращаться актриса и режиссер будут на "Союзе МС-18" с космонавтом Олегом Новицким, который с весны находится на МКС, в то время как Шкаплеров продолжит работать на станции в течение еще около полугода.

Также космонавту Шкаплерову предстоит провести на борту станции испытания нового материала из композитных полимеров для защиты от радиации.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
ЯО
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