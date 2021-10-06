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Интерфакс-АВН

Грузинская береговая охрана провела в Черном море совместные с кораблями НАТО учения

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Совместные учения стран НАТО в Черном море
Совместные учения стран НАТО в Черном море.
Источник изображения: © Фото : U.S. Navy / Seaman Austin Collins

Тбилиси. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Катера департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии провели в Черном море совместные учения с находящимися в грузинских территориальных водах кораблями второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2), сообщает во вторник пресс-служба МВД Грузии.

"Целью учений было повышение взаимосовместимости морских сил Грузии и НАТО и усиление обороноспособности Грузии", - заявляют в ведомстве.

Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в территориальные воды Грузии 28 сентября. В составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании (ESPS RAYO), Италии (ITS VIAREGGIO), Болгарии (BGS SHKVAL), Румынии (ROS LT LUPU DINESCU) и Турции (TCG EDINCIK).

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Страны
Болгария
Грузия
Испания
Италия
Румыния
Турция
Проекты
NATO
Военные учения
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