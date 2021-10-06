Полеты военных самолетов КНР в зоне ПВО Тайваня создают угрозу региональному миру - тайваньский чиновник

Китайские истребители J-11 совершают полет над Джомолунгмой – высочайшей вершиной мира (8848 м). Источник: english.people.com.cn.

Гонконг. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Действия ВВС КНР, которые совершают полеты в зоне ПВО Тайваня, подрывают региональный мир, заявил глава кабинета тайваньской администрации Су Чжэньчан.

"Тайвань должен быть начеку. Китай все больше и больше выходит за рамки. Мир является свидетелем неоднократных случаев подрыва Китаем регионального мира и давления на Тайвань", - сказал он журналистам в Тайбэе.

Тайваню необходимо "укрепить себя" и объединиться как единое целое, добавил он.

"Только тогда страны, которые хотят аннексировать Тайвань, не посмеют легко прибегнуть к силе. Только тогда, когда мы сами себе помогаем, другие могут помочь нам", - добавил Су Чжэньчан.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь сделал модернизацию вооруженных сил острова приоритетом, сосредоточив внимание на использовании нового мобильного оружия, чтобы сделать любое нападение Китая как можно более дорогостоящим, превратив Тайвань в "дикобраза".

Тайваньские СМИ со ссылками на власти сообщили, что накануне в зоне ПВО Тайваня были отмечены пролеты 56 самолетов ВВС КНР. Всего, отмечается в сообщениях, за последние четыре дня зафиксированы пролеты через эту зону 148 военных самолетов материкового Китая.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил во вторник, что японская сторона внимательно следит за ситуацией и надеется, что Тайвань и Китай смогут разрешить свои разногласия путем переговоров.

"Япония считает, что крайне важно, чтобы ситуация вокруг Тайваня была мирной и стабильной", - подчеркнул он.