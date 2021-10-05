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Интерфакс-АВН

США и союзники сорвали план по эвакуации населения из сирийского лагеря "Рукбан" - заявление штабов РФ и Сирии

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Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан.
Источник изображения: © AP Photo / Raad Adayleh, File

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Москва и Дамаск обвинили Вашингтон в срыве подготовленного под эгидой ООН плана эвакуации мирного населения лагеря беженцев "Рукбан".

"Считаем, что именно незаконное присутствие США и их союзников в Сирии является основным деструктивным фактором на пути возрождения страны. Оно приводит к расхищению природных ресурсов САР и разжиганию очагов напряженности в регионе. Очередным подтверждением этому стал срыв в начале сентября 2021 г. готовившегося профильными структурами ООН в течение двух лет плана по эвакуации мирного населения лагеря беженцев "Рукбан", - сказано в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии. Оно опубликовано в понедельник на сайте российского военного ведомства.

По оценке штабов, "именно из-за несостоятельности американских гарантий безопасности в удерживаемой ими 55-километровой зоне "Эт-Танф" местные боевики с применением насилия не позволили представителям ООН вывезти сирийских граждан на подконтрольную правительству Сирийской Арабской Республики (САР) территорию".

"Вызывают недоумение оправдания американской стороны, которая обосновывает провал операции по спасению жителей лагеря отсутствием завоза гуманитарной помощи в "Рукбан", - сказано в заявлении.

Штабы подчеркивают, что "необходимое содействие возвращающимся из лагеря "Рукбан" гражданам оказывается на правительственной территории, где для них созданы все условия". "А гуманитарные потребности находящихся на содержании американской стороны боевиков "Рукбана" в соответствии с нормами международного права - исключительная ответственность сил США, незаконно оккупирующих данный район", - говорится в сообщении.

Российская и сирийская стороны убеждены, что "неспособность американской стороны обеспечить безопасность сирийцев на оккупированных территориях свидетельствует о необходимости их скорейшего возвращения под контроль законного правительства Сирии".

Москва и Дамаск призвали "США и их союзников прекратить оказывать деструктивное воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике, а также отменить нелегитимные санкции, препятствующие восстановлению страны".

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