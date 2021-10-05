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Чавушоглу ответил на критику относительно сближения с Москвой: почему мы должны выбирать — НАТО или Россия (Hürriyet, Турция)

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AFP 2021, FABRICE COFFRINI

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подробно разъяснил позицию своей страны по поводу отношений с Россией. Слова главы внешнеполитического ведомства прозвучали достаточно безапелляционно. По его мнению, односторонняя политика закончилась с Трампом, и больше не вернется. Но это не единственный камень в огород США.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu), говоря о борьбе Турции с терроризмом и сотрудничестве в военной сфере, выразил негативную реакцию в адрес администрации США и ответил на критику относительно сближения с Россией. Подчеркнув, что односторонняя система внешней политики закончилась с бывшим президентом США Дональдом Трампом, Чавушоглу отметил: "С одной стороны, мы являемся членом НАТО. С другой стороны, у нас есть отношения с Россией. Почему мы должны выбирать что-то одно".

Закончилась с Трампом

Выступая в Айдыне в рамках визита в Эгейский регион, министр Чавушоглу прокомментировал "многостороннюю" внешнюю политику, проводимую правительством, и отметил: "Некоторые говорят: "Что вы делаете в Афганистане, Ливии, Сирии?" Почему Китай сегодня в Афганистане? Почему США в Сирии? Задавая этот вопрос, они знают ответ. В конце концов, мы должны быть на поле и за столом. Мы проводим многостороннюю внешнюю политику. Односторонняя политика закончилась с Трампом. И больше не вернется".

Союзы изменились

"Рушатся стены, меняются союзы, - продолжил глава турецкой дипломатии. - В ЕС существуют расхождения. Есть те, чья зависимость от Америки уменьшается, и те, кто говорит: "Мы ничего не сможем сделать без Америки". Самая большая проблема - терроризм, но к ней не нужно подходить избирательно. С одной стороны, мы являемся членом НАТО. С другой стороны, у нас есть отношения с Россией. Наш импорт из России достиг 21 миллиарда долларов. Мы открыто заявляем о позициях, по которым мы не согласны с Россией. Почему мы должны выбирать что-то одно? Когда нам это нужно, НАТО не дает необходимый продукт. Почему? Потому что мы боремся с Рабочей партией Курдистана (РПК) и Отрядами народной самообороны (YPG). И что мы делаем? Переходим к другим вариантам. Все это мы начали производить. Мы стали одной из ведущих стран в оборонной промышленности".

Мы ломаем и делаем игру

Отметив, что проводится сбалансированная внешняя политика в отношении НАТО, России и других стран, Чавушоглу продолжил: "Нам говорят: "Вы оказались зажаты меж двух огней". О чем вы говорите? Мы делаем стратегические ходы. Иногда мы создаем игру, иногда ее ломаем, переворачиваем стол переговоров, после чего стол устанавливается по нашей инициативе. Сегодня Турция стала одним из основных игроков в Африке, на Кавказе, в Средиземноморье, на Балканах".

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Трамп Дональд
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