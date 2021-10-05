МИД РФ обеспокоен усилением угрозы в Идлибе, террористы даже пытаются атаковать российский контингент - Лавров

Россия настаивает на реализации в полном объеме договоренности между Путиным и Эрдоганом об изоляции террористов

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - В идлибской зоне деэскалации сохраняется и местами даже усиливается террористическая угроза, террористы там пытаются действовать против российского контингента, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В идлибской зоне деэскалации сохраняется террористическая угроза, где-то даже усиливается. Мы сегодня выразили озабоченность такой ситуацией. Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Поэтому Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме договоренности между президентами Путиным и Эрдоганом о том, чтобы изолировать террористов, прежде всего террористов "Хаят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), в какие бы новые одежды они ни пытались нарядиться. И с конечной целью подавить эти террористические группировки", - подчеркнул Лавров.

Российский министр добавил, что РФ руководствуется именно таким подходом. "И чем раньше это будет сделано - тем лучше. В практической деятельности будем настаивать на реализации в полном объеме имевшихся договоренностей", - сказал Лавров.

"Что касается присутствия на территории САР иностранных вооруженных сил, военных подразделений, то, как известно, резолюция 2254, которая была принята единогласно СБ ООН и которую никто не отменял, четко подтверждает суверенитет, независимость и территориальную целостность САР", - заявил министр.

Он напомнил, что в соответствии с этой резолюцией, только вооруженные силы тех стран, которые были приглашены законным правительством Сирии, имеют право находиться на территории этой страны.