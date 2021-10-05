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ТАСС

Группа кораблей Каспийской флотилии вышла в море для проведения итоговой проверки

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Малый ракетный корабль «Град Свияжск» во время учений корабельных группировок Каспийской флотилии
Малый ракетный корабль «Град Свияжск» во время учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Экипажи выполнят учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Разнородная группировка кораблей Каспийской флотилии вышла в море для сдачи итоговой проверки за 2021 учебный год, сообщили в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажам кораблей предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению в сложных условиях обстановки и действовать по вводным, поступающим с командного пункта флотилии. Корабельная группа после выхода и занятия назначенного района Каспийского моря выполнит контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путем выполнения боевых стрельб из штатного вооружения кораблей", - говорится в сообщении.

Также корабельная группа обеспечит противоминное обеспечение и противодиверсионную оборону кораблей на стоянке."Кроме того, в морских полигонах корабельная группировка Каспийской флотилии выполнит практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению критически важных береговых объектов и корабельных группировок условного противника с применением комплекса высокоточного ракетного оружия", - добавили в ЮВО.

Всего по плану итоговой проверки комплексная комиссия штаба ЮВО оценит боевую подготовку более 20 экипажей боевых кораблей флотилии, в их числе ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", малые артиллерийские корабли, базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения.

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