Адмирал Валуев: пуск с подлодки говорит о том, что флот получит "Цирконы" в срок

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки говорит о том, испытания идут по графику и Военно-морской флот РФ получит ракеты в срок, заявил РИА Новости адмирал-подводник, экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006 годы) Владимир Валуев.

Ранее Минобороны РФ сообщило об испытаниях "Циркона", впервые проведенных с атомной подводной лодки. Стрельба по условной морской цели в акватории Баренцева моря с АПЛ "Северодвинск" была признана успешной.

"Судя по всему, испытания идут по плану, результаты военных устраивают. Очередное успешное проведение испытаний говорит о том, что серийные поставки ракеты флоту начнутся, как и планировалось, в 2022 году", - сказал Валуев.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что испытания "Циркона" завершатся в 2021 году, а серийные поставки ракет для кораблей и подлодок начнутся в 2022 году.

В 2020 году, по данным Минобороны РФ, фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" выполнил три испытательных пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. В 2021 году военное ведомство сообщало о еще одном пуске по наземной цели с борта фрегата.