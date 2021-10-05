Президент Украины подписал закон о реформировании ОПК, предусматривающий ликвидацию ГК "Укроборонпром"

ЦАМТО, 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Верховная рада Украины проголосовала за этот закон 13 июля (решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов).

"Закон возвращен с подписью от президента", – говорится в карточке закона, опубликованной на сайте Верховной рады.

Как сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром", "с вступлением в силу закон дает возможность усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома".

При этом отмечается, что "государственные и казенные предприятия-участники Концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые, в свою очередь, объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем (акционером) таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице Кабинета министров Украины".

Кроме того, Укроборонпром, который до сих выполнял роль квази-министерства, прекратит свое существование. На его смену придет акционерное общество, которое будет отвечать за организационные преобразования государственных и казенных оборонных предприятий, а также за привлечение инвестиций. Единственным владельцем этого акционерного общества тоже будет государство.

Как подчеркнули в пресс-службе Укроборонпрома, "в результате реформы предприятия получат возможность привлекать инвестиции на собственное развитие, разработку и производство современных вооружений и военной техники для нужд украинской армии. Станет доступным трансфер новейших технологий, в предприятия ОПК получат возможность создания СП с ведущими иностранными компаниями".

"Средства от реализации избыточного и непрофильного имущества будут направлены исключительно на модернизацию производства, финансирование научно-технической работы, внедрения инноваций, улучшение социальной защиты работников. Закон запрещает выводить их из отрасли. Все это позволит оздоровить предприятия на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом. Наконец внедрение современной модели корпоративного управления на предприятиях Концерна обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Укроборонпрома.