Войти
ЦАМТО

Президент Украины подписал закон о реформировании ОПК, предусматривающий ликвидацию ГК "Укроборонпром"

709
0
0
Владимир Зеленский связывает укрепление военной мощи Украины с западными инвестициями. Фото с сайта www.president.gov.ua
Владимир Зеленский связывает укрепление военной мощи Украины с западными инвестициями. Фото с сайта www.president.gov.ua.

ЦАМТО, 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности".

Верховная рада Украины проголосовала за этот закон 13 июля (решение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов).

"Закон возвращен с подписью от президента", – говорится в карточке закона, опубликованной на сайте Верховной рады.

Как сообщила пресс-служба ГК "Укроборонпром", "с вступлением в силу закон дает возможность усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий Укроборонпрома".

При этом отмечается, что "государственные и казенные предприятия-участники Концерна будут преобразованы в хозяйственные общества, которые, в свою очередь, объединят по отраслевому признаку: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным владельцем (акционером) таких отраслевых научно-производственных объединений будет государство в лице Кабинета министров Украины".

Кроме того, Укроборонпром, который до сих выполнял роль квази-министерства, прекратит свое существование. На его смену придет акционерное общество, которое будет отвечать за организационные преобразования государственных и казенных оборонных предприятий, а также за привлечение инвестиций. Единственным владельцем этого акционерного общества тоже будет государство.

Как подчеркнули в пресс-службе Укроборонпрома, "в результате реформы предприятия получат возможность привлекать инвестиции на собственное развитие, разработку и производство современных вооружений и военной техники для нужд украинской армии. Станет доступным трансфер новейших технологий, в предприятия ОПК получат возможность создания СП с ведущими иностранными компаниями".

"Средства от реализации избыточного и непрофильного имущества будут направлены исключительно на модернизацию производства, финансирование научно-технической работы, внедрения инноваций, улучшение социальной защиты работников. Закон запрещает выводить их из отрасли. Все это позволит оздоровить предприятия на всех уровнях: финансовом, социальном и производственно-технологическом. Наконец внедрение современной модели корпоративного управления на предприятиях Концерна обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Укроборонпрома.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Похожие новости
17.06.2019
ВСУ приняли на вооружение БПЛА Spectator-М1 с "малой ЭПР"
15.08.2017
В ГП "Антонов" планируют до конца 2020г пройти сертификацию в FAA
24.07.2017
В погоне за наследством: к чему приведёт военное сотрудничество Турции и Украины
13.06.2013
Украинскую технику покажут на Ле Бурже
07.06.2013
Запорожский завод «Искра» вышел из кризиса и похвастался эксклюзивными радарами
27.05.2013
Украинцам угрожают 1,5 млн тонн опасных боеприпасов - Кинах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.10 12:32
  • 69
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 05.10 11:11
  • 3
ФСБ назвала данные, за сбор которых можно стать иноагентом
  • 05.10 10:18
  • 2
«Это самая большая слабость вооруженных сил США»
  • 05.10 10:01
  • 2
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 05.10 09:56
  • 13
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 05.10 08:47
  • 1
Мишень в виде танка Т-14 "Армата" представили в Австралии
  • 05.10 06:07
  • 2
Более 3 тысяч солдат призовут этой осенью в ВДВ
  • 05.10 02:29
  • 10
«Если завтра морская война, то США не готовы к ней»
  • 04.10 22:53
  • 158
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.10 19:03
  • 4
Новый ПЗРК "Метка" примут на вооружение
  • 04.10 09:59
  • 5
США одновременно подняли в воздух 20 самолетов-заправщиков KC-135
  • 04.10 08:59
  • 2
Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор
  • 03.10 21:22
  • 7
"Такого еще не было": США хотят закрыть Атлантику для ВМФ России
  • 03.10 13:51
  • 94
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 03.10 03:37
  • 53
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский