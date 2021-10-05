Российская орбитальная группировка включает более 160 спутников - начальник штаба ГИКЦ имени Титова

Москва. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Орбитальная группировка РФ на данный момент состоит из более чем 160 космических аппаратов (КА), сообщил начальник штаба Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С. Титова полковник Роман Винокуров.

"В составе орбитальной группировки КА России сегодня - более 160 космических аппаратов, из которых около 70% находится на управлении нашего центра", - сказал Винокуров в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Он уточнил, что "орбитальную группировку составляют космические аппараты связи, навигации, топогеодезического и метеорологического назначения, дистанционного зондирования Земли и мониторинга состояния на ее поверхности, научного и социально-экономического назначения".

"В зависимости от предназначения и решаемых задач спутники орбитальной группировки располагаются на различных орбитах и функционируют на высотах от 200 до 40 тыс. километров. Для управления каждым типом космического аппарата в Главном центре успешно применяются свыше 80 типов радиотехнических средств различного назначения", - пояснил начальник штаба ГИКЦ имени Титова.

По его словам, "отдельного внимания заслуживают космические аппараты, функционирующие на геостационарной орбите, которые предназначены для организации непрерывной и глобальной связи".

Винокуров также отметил, что Главный испытательный космический центр "применяет отечественную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС и управляет ею в интересах потребителя".

"Группировка в настоящее время развернута в полном составе, она активно переоснащается на новейшие космические аппараты с увеличенным сроком активного существования, созданные с использованием отечественной элементной базы", - подчеркнул начальник штаба ГИКЦ имени Титова.