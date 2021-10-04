Импортозамещение — не самоцель, но требование текущего момента »

Из-за ужесточения американского экспорта проект китайского среднемагистрального лайнера С919 отстаёт от планов сертификации и начала коммерческих полётов. В этом году самолёт в очередной раз не был представлен на авиасалоне AirShow China, который проходит с 28 сентября по 3 октября в Чжухае.

Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники пишет, что китайская государственная компания по производству авиакосмической техники (COMAC), не смогла своевременно получить от поставщиков необходимые для самолёта агрегаты и комплектующие и у неё закончились некоторые запасные части. C919 конструктивно сильно зависит от западных компонентов, включая двигатели и авионику, что делает его уязвимым с точки зрения передачи Китаю комплектующих, содержащих составляющую американских технологий.

В январе 2020 года агентство уже сообщало об отставании от графика не менее чем на пять лет из-за ряда технических проблем. Тогда сообщалось о математических ошибках, допущенных разработчиками C919. Инженеры COMAC провели расчёты нагрузок, действующих на двигатели этого лайнера в полёте, и отправили неточные данные производителю двигателей – CFM International. Исправлять просчёты COMAC должна была своими силами.

Теперь проблема связана с продолжающейся американо-китайской торговой войной, начатой ещё Дональдом Трампом. С декабря 2020 года США требуют наличия специальных лицензий для экспорта запчастей и технической помощи любой компании, имеющей связи с китайскими военными. Это серьёзно осложняет продвижение программы C919, разработка которой началась в ноябре 2008 года. Американские компании-поставщики постепенно получают лицензии Минторга США, но введённые ограничения замедлили сертификацию в Китае, а это может привести к срыву сроков начала производства самолёта, отмечает Рейтер.

Среднемагистральный лайнер С919. Источник: aviation21.ru

По данным COMAC, у корпорации есть более 900 предварительных заказов, из которых 349 являются твёрдыми, но агентство утверждает, что заказно только пять самолётов – твёрдый контракт подписан с China Eastern Airlines, и это пока единственный реальный покупатель. Государственная авиакомпания заявила в августе-2021, что рассчитывает получить свой первый C919 к концу года, два – в 2022 году и ещё два – в 2023 году.

COMAC отстает от своего первоначального графика сертификации уже на несколько лет, что является одной из причин, по которой лайнер не был представлен на авиасалоне в Чжухае в этом году. Источники Рейтер в авиаотрасли КНР сообщают, что корпорация сосредоточена на лётных испытаниях, т.к. «сертификация является первостепенной политической задачей».

«До конца текущего года C919, скорее всего, получит сертификат типа от авиационного регулятора Китая, но он будет содержать большое количество ограничений на полёты, и даже после сертификации COMAC должна будет производить модернизацию лайнера», – считают источники агентства.

29 сентября стало известно, что правительство КНР запрещает китайским авиакомпаниям покупать самолёты Boeing стоимостью в десятки миллиардов долларов. Такое заявление сделала министр торговли США Джина Раймондо в интервью Национальному общественному радио (NPR). Она обвинила Пекин в нарушении обязательств по закупкам американских товаров по первой фазе торгового соглашения с США от 2020 года. «За это правительство Китая должно быть привлечено к ответственности», – заявила министр торговли.

«Китайские авиакомпании хотят купить самолёты на десятки миллиардов долларов, но на пути китайское правительство. Китайцам нужно играть по правилам», – приводит её слова «Интерфакс».

О том, что торговые ограничения американского правительства в отношении КНР могут привести к срывам в сроках создания авиатехники, китайских партнёров уже предупреждали.

Так на авиационной выставке в Дубае в 2017 году, обсуждая варианты силовой установки для российско-китайского ШФДМС CR929 директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации Ростех Виктор Кладов заявил: «Китайцы изначально говорили: есть же Rolls-Royce, давайте его возьмем. И как-то на переговорах наш министр промышленности Денис Мантуров сказал китайским коллегам: "Сейчас есть два самолёта, которые поделили мировой рынок, – Airbus и Boeing. Мы создаем альтернативу – широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929. Вряд ли они обрадуются. Будем на финише создания – вдруг выяснится, что эти большие двигатели по какой-то причине не доехали, найдётся как минимум десять причин для этого"».

ПД-14 и макет ПД-35, МАКС-2021. Источник: Фото © Марина Лысцева

В Пекине понимают, что сотрудничество со странами Запада может привести к проблемам в собственном авиапроме и прикладывают значительные усилия в импортозамещении. Так государственная двигателестроительная корпорация (AECC) представляет на AirShow China 2021 модель двигателя CJ1000, который предназначен для замены LEAP-1С на лайнере С919.

Силовая установка имеет двухвальную схему, трёхступенчатый компрессор низкого давления, 10-ступенчатый компрессор высокого давления и двухступенчатую турбину высокого давления. По данным издания Flightglobal, топливные форсунки для одиночной кольцевой камеры сгорания создавались на 3D-принтере. Основные отличия от двигателей LEAP-1C состоят в шестиступенчатой турбине низкого давления (у LEAP-1C она семиступенчатая), а также в диаметре и длине корпуса, которые у LEAP составляют 1,98 и 3,32 м соответственно. Габаритные размеры CJ1000 – 1,95 м в диаметре и 3,29 м в длину. В общей сложности будет создано более 20 прототипов двигателя, начало эксплуатации которого запланировано после 2021 года.

Двигатель CJ1000. Источник: aviation21.ru

В городе Чэнду на юго-западе Китая строится промышленный комплекс стоимостью 1,55 миллиарда долларов, где будет организовано производство агрегатов этой силовой установки.

Аналогичные торговые ограничения, которые были введены в отношении Пекина, уже давно действуют для многих российских предприятий авиаотрасли не связанных с оборонными программами. Санкции оказали негативное влияние и на среднемагистральный лайнер МС-21, когда с осени 2018 года прекратились поставки компонентов для изготовления композитного крыла этого самолёта. Сроки его сертификации и запуска в коммерческую эксплуатацию были сдвинуты на 2-3 года, и не факт, что не будет дальнейших переносов выхода этого перспективного воздушного судна на рынок.

Ещё один российский самолёт, который попадает под ограничения правительства США – региональный SSJ100. Из-за большого количества иностранных комплектующих с американскими технологиями, невозможна его поставка странам, которые находятся под санкциями США. Так, например, не состоялась сделка с Ираном на поставку ста самолётов Суперджет 100 из-за отсутствия разрешения Управления по контролю над иностранными активами казначейства США. Чтобы такой контракт состоялся, на SSJ100 нужно снизить количество американских комплектующих до уровня ниже 10%. Сейчас для этого создаётся версия SSJ-New – самолёт, который не будет зависеть от прихотей и желаний ненадёжных партнёров.

Если подвести итог: американское правительство прикладывает все силы к тому, чтобы развивались высокие технологии у своих основных конкурентов – России и Китая, в частности, в гражданской авиации и двигателестроении. На перспективу результат таких усилий можно спрогнозировать с большой долей вероятности – и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика придут к полной независимости от иностранных поставок высокотехнологичной продукции для своих авиационных отраслей.

Андрей Величко для сайта «Авиация России»