Учение «Запад-2021» – подтверждение теории практикой.

Пару недель назад завершилось совместное стратегическое российско-белорусское учение «Запад-2021», наделавшее много шума за рубежом и не только.

Вместе с тем агрессивный информационный фон не помешал экспертному сообществу сделать определенные выводы.

Например, по мнению военных аналитиков, маневры наглядно продемонстрировали, что белорусские вооруженные силы вышли на новый качественный уровень, который предполагает наличие не только традиционного набора систем, но и современных структур, возникновение которых обусловлено требованиями времени.

Эксперты отмечают, что в армии Беларуси создана полноценная разведывательно-ударная система, которая включает в себя средства радио- и радиотехнической разведки, позволяющие своевременно вскрыть подготовку противоборствующей стороны к ведению военных действий, комплексы для ведения радиолокационной разведки противника, обработки и выдачи соответствующей информации на пункты управления авиации, зенитно-ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, РВ и А, а также средства обеспечивающие управление войсками в реальном масштабе времени, сохраняя при этом высокую живучесть в условиях огневого и радиоэлектронного воздействия противника.

В ходе учения «Запад-2021» на практике были подтверждены все теоретические наработки белорусского Генерального штаба, основанные на результатах проведенных в свое время научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, и учитывающие опыт последних войн и вооруженных конфликтов.

Завершившиеся военные маневры, кроме того, позволили оценить возможности не только белорусских вооруженных сил, но и перспективной разведывательно-ударной системы РГВ(С) в целом.

Следует напомнить, что в региональную группировку входят белорусские вооруженные силы – в полном составе и российская составляющая – 1-я танковая армия и воздушный компонент.

Поэтому на учении «Запад-2021» к наиболее эффективным средствам поражения, которые входят в состав разведывательно-ударной системы РГВ(С) от белорусской стороны – С-300, истребители Су-30СМ, РСЗО «Полонез», добавились огневые средства вооруженных сил России, входящие в состав региональной группировки.

Аккредитованные в Минске иностранные военные атташе, среди которых, как известно, немало профессиональных разведчиков, смогли беспрепятственно наблюдать за совместными действиями подразделений вооруженных сил России и Беларуси на полигоне «Обуз-Лесновский» (присутствовали представители военно-дипломатического корпуса из 18 стран, в том числе семи стран блока НАТО).

Иностранцам показали в действии самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», «Ураган» и артиллерию ВДВ.

Кроме того, была продемонстрирована одна из тактических новинок – многорядный огненный вал. Когда противник предпринял попытку провести контратаку на оборонительные порядки войск, военные инженеры произвели каскадный подрыв многорядного огненного вала протяженностью 400 метров.

Огненный вал, по рассказам военных, это огневая завеса, искусственно создаваемая с использованием зажигательных веществ на направлении движения противника. Другими словами – огромная площадь покрыта вязкой горючей жидкостью с зажигательным веществом. В результате создается высокотемпературное поле. Шансов выжить в нем нет.

Надо полагать, наблюдатели из стран НАТО остались довольны увиденным.

Также во время учений экипажи ударных вертолетов Ми-35 и Ми-24 Западного военного округа России отработали тактику «вертолётной карусели» («огневой карусели»). Суть ее заключается в поддержании постоянного огневого воздействия на противника. Чтобы достичь такого эффекта, действуя в составе звеньев, экипажи машин выстраиваются в «круг» и поочерёдно наносят удары.

В ходе ССУ «Запад-2021» на практике было подтверждено, что реализованная в РГВ(С) разведывательно-ударная система позволяет эффективно решать возложенные на нее задачи, а также управлять ее силами и средствами в реальном масштабе времени, обеспечивая при этом надежное поражение противника.

Владимир Вуячич