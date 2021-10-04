Искусственный интеллект беспилотника "Охотник" может полностью выполнять функции оператора при потере связи - конструктор

Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с истребителем Су-57.

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Информационно-управляющая система (ИУС) тяжелого ударного беспилотника "Охотник" при потере связи с оператором может обеспечить его возвращение на аэродром базирования, сообщил главный конструктор беспилотника компании "Сухой" Сергей Бибиков.

"(Система - ИФ) обеспечит автономные действия летательного аппарата как минимум для задачи его безопасного возвращения в точку базирования", - сказал он в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, ИУС может полностью выполнять функции экипажа.

Компания "Сухой" работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета - С-70 "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо.

Согласно открытым данным, его взлетная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжелым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. Габариты "Охотника" (длина - 19 м, размах крыльев - 14 м) сопоставимы с параметрами Су-57. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

Массовые поставки "Охотника" в войска начнутся с 2024 года, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2020 года первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.