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Naked Science

Американские ВМС вывели из эксплуатации первый корабль типа Freedom всего через 13 лет после начала службы

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Тримаран типа Independence класса LCS
Тримаран типа Independence класса LCS.
Источник изображения: naked-science.ru

Военно-морские силы США официально вывели из эксплуатации головной корабль типа Freedom. Ранее списали первый тримаран типа Independence, который тоже относится к классу LCS.

На военно-морской базе Сан-Диего состоялась церемония вывода из эксплуатации первого корабля типа Freedom класса LCS — USS Freedom. Из-за ограничений, связанных с Covid-19, мероприятие было закрытым.

USS Freedom — относительно новый корабль, в эксплуатацию его ввели в 2008 году. Таким образом, он прослужил в ВМС крайне недолго — около 13 лет. Все это время USS Freedom использовали в том числе как испытательное и учебное судно.

Представитель типа USS Freedom стал одним из двух кораблей, относящихся к классу LCS, или Littoral Combat Ship. Это стальные однокорпусные боевые единицы с алюминиевой надстройкой.

Корабль типа Freedom

Источник изображения: thedrive

Другой представитель класса LCS — Independence. Это относительно крупный тримаран, выполненный из алюминия. Ранее в этом году американские ВМС списали головной корабль серии — USS Independence (LCS 2).

Корабль типа Independence 

Источник изображения: wikipedia

Напомним, накануне стало известно о разработке в России нового катера на воздушной подушке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
LCS-1
LCS-2
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