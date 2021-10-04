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Интерфакс-АВН

Индо-тихоокеанская концепция AUKUS направлена на развал единой системы безопасности в АТР - Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Лесные дали (Московская обл.). 2 октября. ИНТЕРФАКС - Альянсы подобные новому партнерству по безопасности AUKUS, направлены на размывание форматов АСЕАН, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Одна из самых модных сейчас тенденций - это так называемые индо-тихоокеанские стратегии, которые изобретены США и воплощением которых стала четверка QUAD(США, Япония, Индия, Австралия) и вот недавно - создание AUKUS. Всё это идет в русле размывания универсальных форматов в АТР, которые всю жизнь существовали под эгидой АСЕАН, и все они были асеаноцентричны", - сказал министр в ходе своего выступления на 29-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индия
Россия
США
Япония
Персоны
Лавров Сергей
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