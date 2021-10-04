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ТАСС

Танкер "Вице-адмирал Паромов" впервые выполнит задачи в Средиземном море в составе ВМФ РФ

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Головной построенный АО "Судостроительный завод "Волга" (Нижний Новгород) малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) проекта 03182 в Севастополе, 26.11.2020
Головной построенный АО "Судостроительный завод "Волга" (Нижний Новгород) малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) проекта 03182 в Севастополе, 26.11.2020.
Источник изображения: А. Бричевский

Экипаж судна - 24 человека

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Экипаж малого морского танкера "Вице-адмирал Паромов" Черноморского флота впервые выполнит задачи в Средиземном море в составе сил группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России, сообщила в субботу пресс-служба ЧФ.

"Экипаж малого морского танкера "Вице-адмирал Паромов" ЧФ начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Вспомогательное судно осуществляет переход в дальнюю морскую зону для выполнения задач в составе постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море. Для экипажа танкера это первое выполнение задач в Средиземное море в составе сил группировки", - говорится в сообщении.

"Вице-адмирал Паромов" построен на нижегородском предприятии "Волга" по проекту АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Это многоцелевое судно, предназначенное для транспортировки жидких, сухих и разрядных грузов с возможностью приема вертолетной техники класса Ка-27 и беспилотных летательных аппаратов. Танкер способен эффективно выполнять снабжение надводных кораблей и судов флота, передавать им различные грузы, принимать льяльные воды и твердые отходы. Возможно применение судна в качестве патрульного или спасательного, а конструкция корпуса предусматривает возможность работы в Арктической зоне.

Экипаж судна - 24 человека.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Компании
ЗПКБ ОАО
Проекты
Арктика
БПЛА
ЧФ
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