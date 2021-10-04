Контракт еще на шесть американских сторожевых катеров типа Mk VI для Украины

Министерство обороны США 30 сентября 2021 года выдало американской катеростроительной компании SAFE Boats International (Бремертон, штат Вашингтон) контракт на сумму 84,254484 млн долл на строительство шести (с опционом еще на два) скоростных сторожевых катеров типа Mk VI для последующей поставки правительству Украины.

Строительство одного из скоростных сторожевых катеров типа Mk VI для ВМС США на предприятии американской катеростроительной компании SAFE Boats International в Такома (штат Вашингтон), архивное фото (с) SAFE Boats International

Контракт должен полностью финансироваться правительством США в счет средств, выделяемых Украине по программам помощи Building Partner Capacity (BPC) в 2020 финансовом году (43,707 млн долл) и военной помощи Foreign Military Financing (FMF) в 2021 финансовом году (40,548 млн долл). Контракт должен быть выполнен к марту 2025 года. Основные работы по строительству катеров должны быть осуществлены на предприятии SAFE Boats International в Такома (штат Вашингтон).

Это уже второй контракт SAFE Boats International на постройку сторожевых катеров Mk VI для Украины. Напомним, что в январе 2021 года эта компания получила контракт министерства обороны США на сумму 19,969 млн долл также в счет американского финансирования на начало строительства первым двух катеров Mk VI для Украины, со сроком завершения работ в декабре 2022 года. Таким образом, к настоящему времени США законтрактовали восемь катеров Mk VI для последующей поставки правительству Украины по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

Ранее в июне 2020 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Украине по линии американской программы FMS суммарно 16 скоростных сторожевых катеров Mk VI. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 600 млн долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Согласно последующим сообщениям из украинских источников, первые шесть из указанных сторожевых катеров Mk VI планировалось поставить Украине в счет американской военной помощи, а остальные десять Украина должна оплатить из собственных ресурсов. Поставка первых двух катеров Mk VI была профинансирована в рамках принятого Конгрессом США пакета военной помощи Украине на 2020 финансовый год в размере 250 млн долл. Однако в итоге, как можно видеть, уже восемь катеров Mk VI заказаны полностью в счет американских программ военной помощи Украине.

Согласно уведомлению DSCA, в планируемую поставку Украине 16 катеров Mk VI также должны войти 32 дистанционно управляемые артиллерийские установки MSI Seahawk A2 (по две на катер) с 30-мм автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II (всего 40 пушек, включая восемь запасных); 20 электронно-оптических систем FLIR (включая четыре запасных); 16 нелетальных инфразвуковых излучателей LRAD (Long Range Acoustic Device) и 16 систем госопознавания, а также средства связи, различное сопутствующее оборудование, запчасти и т.д.

Cторожевые катера типа Mk VI разработаны и строились компанией SAFE Boats International в Бремертоне с 2014 года для прибрежных сил ВМС США, всего американский флот в 2015-2018 годах получил 12 катеров Mk VI, а общие планы их закупок американским флотом первоначально простирались до 48 единиц. Закупочная стоимость одного катера с вооружением и оборудованием на 2014 год составляла для министерства обороны США 15 млн долл. Главным назначением катеров Mk VI в ВМС США считалась противодиверсионная и противокатерная оборона побережья и сил флота вне защищенных военно-морских баз, а также обеспечение и поддержка действий сил специальных операций.

Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами HamiltonJet HM651 и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера в ВМС США составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Как видно из уведомления DSCA, на предназначенных для Украины катерах израильские по происхождению установки Mk 38 Mod 2 планируется заменить на артиллерийские установки Seahawk A2 британской компании MSI-Defence Systems Ltd. (имеющей представительство в США).

Устанавливаемая на катерах Mk VI cистема управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники Kongsberg M153 CROWS. В США также обсуждался вопрос об оснащении катеров Mk VI американского флота малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire, и, согласно утверждениям украинских СМИ, якобы ракеты ВGM-176В Griffin предполагалось устанавливать и на украинские катера. Украинские катера предполагается базировать главным образом на Азовском море.

Однако в начале 2021 года стало известно, что ВМС США планируют вывести из боевого состава все 12 своих сторожевых катеров типа Mk VI. Первоначально сообщалось, что вывод катеров из состава американского флота планируется уже к концу 2021 финансового года (то есть к 30 сентября 2021 года), однако к настоящему времени отложен до 2022 финансового года.

В качестве официальных причин планируемого списания катеров типа Mk VI из состава американского флота называлось, что эти катера "очень дороги в обслуживании" и что "в сценариях ведения боевых действий против стран-конкурентов [таких как Россия или Китай], Mk VI были сочтены не очень нужными (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)". При это указывалось, что идея передачи списываемых катеров Mk VI другому американскому силовому агентству или за рубеж "не вызывает интереса" в ВМС США.

Данное планируемое списание катеров типа Mk VI из состава ВМС США по соображениям "не нужности для боевых действий против России" и "очень высокой стоимости обслуживания", конечно, поставило в курьезно-идиотское положение Украину, которой американцы впарили катера этого типа. Даже при условии бесплатной передачи самих катеров, "очень высокая стоимость их обслуживания", оказавшаяся обременительной даже для ВМС США, сама по себе может создать для ВМС Украины огромную проблему.

Два скоростных сторожевых катера типа Mk VI ВМС США в передовой базе на острове Гуам, 02.09.2021 (с) Shaina O’Neal / ВМС США