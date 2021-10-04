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Интерфакс-АВН

Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия - ESA

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Разделение космических аппаратов межпланетного комплекса BepiColombo на орбите Меркурия (в представлении художника). ESA
Разделение космических аппаратов межпланетного комплекса BepiColombo на орбите Меркурия (в представлении художника). ESA.
Источник изображения: space.com

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский космический аппарат BepiColombo в субботу при сближении с планетой Меркурий передал на Землю первые снимки ее поверхности, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Первоначально были сделаны снимки северного полушария Меркурия с расстояния 2420 км при подлете аппарата к планете. Затем в районе 23:34 по Гринвичу в пятницу (02:34 мск в субботу) аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 км, собирая изображения и научные данные.

Ожидается, что в течение субботы снимки с высоты 200 км будут поступать один за другим. Задействованные камеры аппарата обеспечивали черно-белые снимки с разрешением 1024 x 1024 пикселей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
ESA (ЕКА)
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