Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки поверхности Меркурия - ESA

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский космический аппарат BepiColombo в субботу при сближении с планетой Меркурий передал на Землю первые снимки ее поверхности, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

Первоначально были сделаны снимки северного полушария Меркурия с расстояния 2420 км при подлете аппарата к планете. Затем в районе 23:34 по Гринвичу в пятницу (02:34 мск в субботу) аппарат совершил первый из шести запланированных пролетов над планетой на высоте около 200 км, собирая изображения и научные данные.

Ожидается, что в течение субботы снимки с высоты 200 км будут поступать один за другим. Задействованные камеры аппарата обеспечивали черно-белые снимки с разрешением 1024 x 1024 пикселей.