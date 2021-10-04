Иран не способен получить ядерную бомбу в ближайшее время - глава военной разведки Израиля

Иерусалим. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Иран обогащает уран небывалыми темпами, однако Тегеран не имеет возможности в скором времени создать ядерное оружие, заявил начальник Управления военной разведки Израиля генерал-майор Тамир Хайман.

"(У Ирана - ИФ) имеется обогащенный уран в объемах, невиданных нами ранее, и это тревожит. В то же время мы не видим успехов во всех прочих аспектах иранского ядерного проекта", - приводит его слова издание "Джерузалем пост".

"Ни в разработке вооружений, ни в финансовой сфере, ни в каком-либо другом секторе их нет... даже с момента, когда у вас будет прорыв (с разработками - ИФ), предстоит пройти длинную дорогу до ядерной бомбы", - разъяснил генерал-майор.

По его словам, Иран не движется в сторону прорыва с разработками ядерного оружия, а перспектива его получения "может быть далеким будущим".

Согласно его оценкам, Тегеран, наверное, продолжит обогащение урана, одновременно ведя изнурительные переговоры со странами Запада вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Хайман отметил, что необходимо направить политику Ирану по нужному пути дипломатическими средствами, но параллельно "должно иметься практическое надежное военное решение вместе с экономическими и дипломатическими средствами".

Также Хайман затронул тему с убитым в январе 2020 года в Багдаде в результате спецоперации США иранским военачальником Касемом Сулеймани. Глава военной разведки назвал гибель командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции одним из важнейших событий недавнего времени, которое внесло вклад в безопасность Израиля.

По словам Хаймана, людей, подобных Сулеймани, немного, поскольку тот обладал стратегическим видением и способностью действовать, являлся "конструктором Сирии". Он отметил, прочие лица, вроде возглавившего "Кудс" после гибели Сулеймани бригадного генерала Исмаила Гаани, играют важную административную роль, но не могут повлиять на процесс принятия решений. В результате в продолжение политики Сулеймани в регионе никто не заинтересован, в том числе внешние игроки, резюмировал Хайман.

Он рассказал, что в Сирии наблюдается "систематическое и непрерывное" сокращение иранского влияния; однако хотя Иран выводит своих людей из этой страны, сирийские ополченцы сохраняют свои позиции.

Но, предупредил Хайман, также остается ливанское шиитское движение "Хезболла", которое глава военной разведки описал "как средство, что можно использовать лишь однажды; как спичку".

Хайман предупредил, что если Иран захочет задействовать "Хезболлу" против Израиля, то это приведет Ливан к крушению.