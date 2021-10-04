США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в состоявшейся телефонной беседе с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром высказался в пользу расширения военного сотрудничества между двумя странами, в том числе в области борьбы с терроризмом, сообщил Пентагон.

"Министр обороны Ллойд Остин побеседовал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, чтобы обсудить возможности расширения и укрепления давних оборонных связей и обменяться мнениями по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.