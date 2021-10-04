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Интерфакс-АВН

США стремятся к расширению оборонных связей с Турцией - Пентагон

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Ллойд Остин в состоявшейся телефонной беседе с главой оборонного ведомства Турции Хулуси Акаром высказался в пользу расширения военного сотрудничества между двумя странами, в том числе в области борьбы с терроризмом, сообщил Пентагон.

"Министр обороны Ллойд Остин побеседовал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, чтобы обсудить возможности расширения и укрепления давних оборонных связей и обменяться мнениями по региональным проблемам, включая общую угрозу терроризма", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

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Страны
США
Турция
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