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WarSpot

Китайскому палубному стелс-истребителю — быть

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Источник изображения: warspot.ru

Китайские авианосцы получат стелс-истребители. Вчера, 30 сентября, президент Китайской авиационной академии Сан Конг заявил об этом в ходе выставки China Airshow 2021.

«Как только новый самолёт будет готов к своему дебютному полёту, он появится перед всеми вами, а также в Интернете. Так что расслабьтесь и подождите. Вы увидите его до конца года», — заявил Конг. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе корпорации AVIC.

Рендер перспективного палубного истребителя, показанный в ролике корпорации AVIC

Источник изображения: defence-blog.com

По неофициальным данным, новый палубный истребитель разрабатывается на базе FC-31. Примечательно, что именно Сан Конг является руководителем программ создания истребителей FC-31 и J-15 — первого и пока единственного «палубника» ВМС НОАК. При этом J-15 построен на базе Т-10К — прототипа Су-33, который Китай купил у Украины, когда не смог приобрести серийные Су-33 у России. При этом разработку FC-31 также сложно назвать истинно китайской. Из-за схожести во внешнем виде китайского истребителя и американского F-35 генерал-лейтенант ВВС США Чарльз Дэвис заявил, что дизайн FC-31, возможно, был украден в апреле 2009 года, когда китайские хакеры совершили кибератаку на компьютерную сеть корпорации Lockheed Martin.

Показательный полёт истребителя FC-31

Ранее макет самолёта, похожий на FC-31, уже использовался для тестирования на полноразмерном макете авианосца, который находится в Ухане.

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