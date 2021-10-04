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Интерфакс-АВН

Предложение Москвы Вашингтону о заморозке ядерных арсеналов уже не актуально - МИД РФ

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Женева. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Российское предложение США заморозить ядерные арсеналы более не актуально, оно носило единовременный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ответ очевиден: нет", - сказал Рябков, выступая в пятницу с лекцией в Женевском центре политики безопасности (GCSP)", отвечая на вопрос, остается ли это предложение Москвы на столе переговоров.

По его словам, "это было единовременное предложение, и оно было направлено США". "Они (американцы, - "ИФ") упустили эту возможность", - подчеркнул замминистра иностранных дел РФ.

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Россия
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Ядерный щит
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