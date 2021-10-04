Южная Корея будет жестко реагировать на действия, угрожающие жизни и безопасности людей - Мун Чжэ Ин

Гонконг. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал жестко реагировать на любые угрозы для страны.

"Правительство и военные будут жестко реагировать на любые действия, угрожающие жизни и безопасности людей", - сказал Мун Чжэ Ин в своей речи, посвященной дню Вооруженных сил Южной Кореи, который отмечают 1 октября.

Он выразил твердую уверенность в оборонной позиции Южной Кореи и подчеркнул, что Сеул продолжает укреплять свою систему безопасности и обороны, производя "более мощные ракеты" после полной отмены введенных США ограничений на разработку ракет.

По его словам, он предложил принять декларацию об окончании Корейской войны, будучи уверенным в оборонной позиции своей страны.

Мун Чжэ Ин добавил, что Южная Корея увеличивает бюджет на национальную оборону, исследования и разработки оружия следующего поколения, а также заработную плату солдат-срочников.

КНДР в последние недели активизировала испытания ракетного оружия. В частности, утром в пятницу Северная Корея сообщила, что 30 сентября испытала зенитную ракету нового типа.

Ранее на этой неделе Пхеньян сообщил об удачном испытании гиперзвуковой ракеты.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на Генассамблее ООН, призвал к усилиям по официальному прекращению Корейской войны 1950-53 годов.

По его мнению, объявление об официальном прекращении Корейской войны поможет продвинуть процесс денуклеаризации КНДР.