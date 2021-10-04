Боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" "протестируют" в 2022 году - главком Сухопутных войск РФ

Ведётся разработка перспективных комплексов тяжёлого и среднего класса - "Штурм" и "Соратник".

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Войсковая эксплуатация боевых роботов "Уран-9" и "Нерехта" начнётся в следующем году, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил РФ Олег Салюков.

"В настоящее время организована работа по принятию данных робототехнических комплексов (РТК) на вооружение. После чего в 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск", - сказал Салюков в интервью, которое публикует в пятницу газета "Красная звезда".

По словам военачальника, "в этом году в боевых порядках общевойсковых подразделений наряду с экипажной техникой были применены боевые робототехнические комплексы "Уран-9" и "Нерехта"".

"На них были возложены задачи по отработке отдельных тактических эпизодов в части ведения разведки и поражения противника. Их вооружением (30-мм автоматическая пушка, пулемёт, противотанковые управляемые ракеты) все обнаруженные цели на учении были поражены. Управление РТК осуществлялось операторами, находившихся в пунктах управления на удалении полутора километров, где они в режиме реального времени наблюдали за поражением условного противника", - сообщил Салюков.

Отвечая на вопрос о тенденциях развития боевой робототехники, предназначенной для Сухопутных войск, он отметил, что с 2019 года ведётся разработка перспективных РТК тяжёлого и среднего класса - опытно-конструкторские работы (ОКР) "Штурм" и "Соратник".

"В данных ОКР будет отработан вопрос комплексированного управления наземными и воздушными роботизированными средствами за счёт функционирования программно-аппаратного комплекса роботизации - получения, обработки и передачи разведывательной информации с помощью БПЛА (беспилотных летательных аппаратов -ИФ) на наземный пункт управления боевыми робототехническими комплексами", - сказал Салюков.

Боевой робот "Нерехта" создан ОАО "Завод им. В.А.Дегтярева" совместно с Фондом перспективных исследований. Как ранее сообщили "Интерфаксу" на предприятии, для "Нерехты" разработаны три модуля: боевой, артиллерийской разведки и транспортный. Боевой модуль в различных вариантах оснащён 12,7-мм пулемётом "Корд" или 7,62-мм танковым пулемётом "Калашникова". Модуль может дополнительно оснащаться автоматическим гранатомётом АГ-30М. Прорабатывался также вариант оснащения робота тяжёлым вооружением, в том числе противотанковыми ракетами.

"Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки пехоты и уничтожения танков. Робот способен поражать цели на расстоянии до 5 000 м в дневное время и 3000 м ночью. На вооружении 12-тонного комплекса состоит 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемёт, реактивные огнемёты "Шмель-М" и комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами. Как сообщал вице-премьер Юрий Борисов, робот применялся в ходе сирийской кампании.

В январе российские военные получили пять комплексов "Уран-9", включающих, соответственно, 20 боевых машин, и ещё два робота отдельно.

Сообщалось, что РТК "Соратник" (концерн "Калашников") может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых. При весе порядка семь тонн он способен развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км. Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.