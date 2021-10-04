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Интерфакс-АВН

Сухопутные войска в 2021 году получили более 2,5 тыс. новых образцов оружия - главком

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БМПТ "Терминатор"
БМПТ "Терминатор".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Свыше 2500 новых образцов оружия и боевой техники получили Сухопутные войска в текущем году, сообщил главнокомандующий войсками Олег Салюков.

"С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал он в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

По его словам, для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, а также начата поставка модернизированных образцов бронетехники - танков Т-90М и модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

"В текущем году проведены исследовательские учения и апробация БМПТ, по итогам которых подтверждены ранее полученные результаты по способам и приёмам действий подразделений, оснащенных БМПТ", - сказал Салюков.

Он отметил, что закупки БМПТ "Терминатор" в интересах Сухопутных войск будут продолжены.

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