The Diplomat (США): сотрудничают же США с Россией в космосе — так почему не с Китаем?

Космическое сотрудничество России и США показывает, что политика исключения Китая продиктована не столько рисками безопасности, сколько страхом США утратить свое лидерское положение, считает шведский ученый. По его мнению, соперничество с Пекином в космосе окажется пагубным не только для Китая и США, но и для всего остального мира.

Несмотря на ухудшение отношений на земле, Вашингтон недавно продлил соглашение о сотрудничестве в космосе с Москвой до сентября 2030 года - это редкий случай успешного взаимодействия двух стран, не прекращающегося несмотря ни на что.

В 1975 году два космических модуля - американский и советский - состыковались в ходе первого международного пилотируемого полета [по программе] "Аполлон - Союз". Тогда полет показался единичным примером сближения в космосе, однако он подготовил почву для будущего сотрудничества. Благодаря программе "Шаттл - Мир" в 1990-х и продолжающейся программе МКС НАСА и его российский партнер Роскосмос поддерживают сотрудничество до сих пор, хотя отношения между двумя странами остаются весьма прохладными.

Американо-российскую дуополию в пилотируемых космических полетах в 2003 году нарушил запуск "Шэньчжоу-5". Ян Ливэй стал первым китайским астронавтом на земной орбите, а Китай - третьей страной, отправившей человека в космос. Но если предыдущие четыре десятилетия освоения космоса характеризовались обширным международным сотрудничеством, то Поправка Вольфа, принятая США в 2011 году, по сути запрещает прямое сотрудничество НАСА с китайскими коллегами и оставляет Китай не у дел. Чем же объясняется это расхождение в отношениях США с двумя главными соперниками в космосе?

Следует отметить, что Поправка Вольфа прямо не возбраняет такого сотрудничества, а просто запрещает НАСА использовать государственные средства для сотрудничества с Китаем без прямого одобрения Конгресса. Однако в результате этой политики контакты между НАСА и Китаем практически иссякли. В отчете Комиссии по экономике и безопасности США за 2019 год приводятся аргументы в пользу продолжения этой политики. Утверждается, что Китай агрессивно добывает новые технологии из-за границы, имеет конкретные планы по промышленному господству в пространстве между Луной и Землей, использует свою космическую программу в геополитических целях, считает космос ключевой слабостью США и разрабатывает и размещает противоспутниковое оружие.

Однако, как ни странно, аналогичные аргументы в контексте российско-американских космических отношений правительство США с легкостью отметает.

Россия тоже использует свою космическую программу в геополитических целях. Согласно заявлениям Министерства обороны России, Россия использовала спутниковые снимки и спутники радиоэлектронной борьбы при вмешательстве в сирийскую гражданскую войну. Также есть данные, что Россия предоставила Ирану передовой разведывательный спутник, а США обвинили Россию в использовании кибервозможностей и краже спутниковых данных. Кроме того, не только Китай выставляет противоспутниковые системы. Космическое командование США обвинило Россию в проведении испытаний противоспутниковой системы еще в 2020 году. По словам главы Космического командования, генерала Джона Рэймонда (John Raymond), "это еще одно свидетельство продолжающихся разработки и испытаний российских космических систем в соответствии с опубликованной Кремлем военной доктрине о применении оружия, которая ставит под угрозу космические ресурсы США и их союзников".

Таким образом оправдывать исключение Китая угрозами военной безопасности неуместно, если США продолжают сотрудничество с Россией. Единственно возможную логику этой запутанной политики можно найти в том, как воспринимаются космические амбиции России и Китая. С распадом Советского Союза космическая программа России обсуждается с точки зрения упадка, хотя это не совсем верно, поскольку США с 2011 по 2020 год пользовались российскими ракетами из-за нехватки собственных. На фоне стремительного прогресса китайской космической программы в США крепнет понимание того, что Китай сможет их превзойти в ближайшие годы или десятилетия. Нынешнее представление США о состоянии космической программе Китая иллюстрирует доклад Космического командования:

"Цель Китая занять лидирующие позиции в экономическом и военном использовании космического пространства - по выражению Пекина, "космической мечты" - ключевой компонент так называемого "великого возрождения китайской нации". В погоне за этой целью Китай уделяет пристальное внимание на высшем уровне и выделяет достаточное финансирование, чтобы догнать и в конечном итоге превзойти другие космические державы с точки зрения космической промышленности, технологий, дипломатии и военной мощи. Если планы по запуску первого модуля долгосрочной космической станции в 2020 году сбудутся, почти сорокалетний путь США от первого полета человека в космос до первого модуля космической станции Китай пройдет менее чем за 20 лет".

Похоже, что легенда о возвышении Китая одной Землей не ограничивается. Следовательно, не исключено, что сотрудничество США с Китаем сдерживается опасениями, что космические достижения Китая всерьез угрожают лидерству и престижу США в космосе. И если роль США как старшего партнера в сотрудничестве с Россией сомнений никогда не вызывала, то в сотрудничестве с Китаем, если оно продолжится, Америка может остаться в роли догоняющего.

Однако эти опасения - скорее результат преувеличения, нежели факт. Если НАСА сегодня планирует возвращение США на Луну уже в ближайшие годы, то Китай все еще строит свою космической станцию и только планирует пилотируемые полеты на Луну в 2030-х годах по программе с участием России. Однако точные ее сроки - как и последствия - неясны, поскольку российская версия соглашения более амбициозна, чем китайская. При этом китайско-российская лунная программа демонстрирует, что образ быстро развивающейся космической программы Китая, которая вот-вот превзойдет американскую, в лучшем случае сомнителен.

Сотрудничество России и США в космосе показывает, что политика исключения Китая в меньшей степени продиктована рисками безопасности и в большей - страхом США утратить свое лидерское положение. Это иллюстрирует и потерянный обеими сторонами потенциал. Космические программы США и России только выиграли бы, используя сильные стороны друг друга. Хотя США неизменно лидируют как по расходам, так и по научным исследованиям в космосе, сотрудничество с Россией было важным фактором, способствующим развитию. Лишь благодаря этому партнерству США смогли продолжить свою программу пилотируемых космических полетов после закрытия программы "Шаттл" в 2011 году. С точки зрения России, это партнерство вполне могло спасти космическую отрасль от грозившего в 1990-х упадка.

Вообще плоды международного сотрудничества в космосе не ограничиваются научными исследованиями. Так, благодатной почвой для международного сотрудничества в космосе оказалась борьба со стихийными бедствиями. Инициативы наподобие Международной хартии по космосу и крупным катастрофам демонстрируют, как космические технологии идут на благо всей Земли. Аналогичным образом сотрудничество Европейского космического агентства с Китаем увенчалось успехом в сфере наблюдения за поверхностью Земли.

Урок из этого (равно и из десятилетий российско-американского сотрудничества) в том, что совместные действия в конкретных сферах возможны вопреки напряженным двусторонним отношениям. В противном случае альтернативой будет космическая гонка, предшествовавшая эпохе сотрудничества. Возможности для стран и организаций за пределами России и США активно участвовать и получать блага от освоения космоса и космических технологий попросту не существовало в конфронтационной космической гонке между США и Советским Союзом времен холодной войны.

Двусторонняя конкуренция за господство в космосе лишь исключит возможных партнеров и приведет к непродуктивной трате ресурсов на эти дорогостоящие начинания. Вместо того, чтобы выстраивать будущее на основе соперничества времен холодной войны, последние десятилетия продемонстрировали более позитивные тенденции. Отсюда напрашивается вывод, что соперничество с Пекином в космосе окажется пагубным не только для Китая и США, но и для всего остального мира.

Адам Гадд - научный сотрудник Шведского университета обороны

Адам Гадд (Adam Gadd)