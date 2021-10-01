AUKUS – индо-тихоокеанский рубеж глобального НАТО

Вашингтон поставил Канберру в первый эшелон на линии фронта с Пекином

В первый день 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден заявил, что США отказываются от роли инициатора вооруженных конфликтов. Однако это вовсе не означает, что началась новая эра американской внешней политики. На самом деле все обстоит совершенно иначе.

Последние две недели одной из главных тем, обсуждаемых политиками, военными, общественностью и прессой большинства стран мира, остается состоявшееся объединение в военный союз США, Великобритании и Австралии. 15 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра объявили о создании трехстороннего оборонного альянса под названием AUKUS (образовано из аббревиатур, входящих в него стран), главной целью которого является «обеспечение безопасности и обороны в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР)». В перспективе союзники предполагают привлечь новых участников в объединение. Их список озвучил министр обороны Австралии Питер Даттон. Он заявил, что AUKUS «хочет мира и стабильности для Индонезии, Вьетнама, Индии, Кореи, Малайзии, Сингапура и Филиппин», то есть тех стран Азиатского региона, которые имеют наиболее развитые экономики.

ДЕКЛАРАЦИЯ СОЮЗНИКОВ

15 сентября руководители трех стран подписали декларацию, в которой объявили, что, руководствуясь «непреходящими идеалами и общей приверженностью международному порядку, основанному на правилах», для решения большого комплекса задач XXI века они намерены углублять дипломатическое сотрудничество, взаимодействие в области безопасности и обороны в ИТР, в том числе путем развития отношений с партнерами.

С помощью AUKUS они намерены повысить возможности каждого из членов союза поддерживать общие интересы в сфере безопасности и обороны, опираясь на существующие двусторонние связи. «Мы будем способствовать более глубокому обмену информацией и технологиями. Мы будем способствовать более глубокой интеграции науки, технологий, промышленности и цепочек поставок, связанных с безопасностью и обороной и значительно углубим сотрудничество по целому ряду вопросов в этой области», – говорится в декларации.

Первой инициативой членов AUKUS стало обязательство поддержать Австралию в приобретении атомных подводных лодок (АПЛ) для национальных ВМС. Страны союза предполагают в течение полутора лет совместными усилиями найти оптимальные пути решения этой задачи.

Как отмечается в документе, разработка АПЛ для ВМС Австралии будет совместным предприятием трех стран. Страна привержена соблюдению самых высоких стандартов в области гарантий, прозрачности, проверки и учета мер по обеспечению нераспространения ОМУ, безопасности и сохранности ядерных материалов и технологий. Австралия по-прежнему привержена выполнению всех своих обязательств как государства, не обладающего ядерным оружием, в том числе перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Опираясь на глубокие связи в области обороны, развивавшиеся в течение нескольких десятилетий, члены AUKUS планируют в рамках трехстороннего сотрудничества расширить совместные возможности и укрепить взаимодействие. Они предполагают сосредоточить свои усилия в сфере кибернетики, искусственного интеллекта, квантовых технологий и развития подводного флота.

«Усилия, которые мы предпринимаем сегодня, помогут поддерживать мир и стабильность в ИТР. На протяжении более 70 лет Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты вместе с другими союзниками и партнерами работали над защитой общих ценностей и содействовали обеспечению безопасности и процветанию друг друга. Сегодня, с образованием AUKUS, мы вновь подтверждаем свою приверженность такому направлению сотрудничества», – указывается в заключительной части декларации.

КИТАЙ, РОССИЯ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Основной проблемой США в ИТР является сдерживание Китая и в определенной мере России, и сведение к минимуму и даже к нулю их влияния в этой части планеты. Само появление в Вашингтоне геополитического термина «Индо-Тихоокеанский» было обусловлено обострением противостояния США и КНР. До определенного времени этот регион американские политики и военные именовали «Азиатско-Тихоокеанским». Заокеанские политические деятели довольно вольно трактуют давний принцип невмешательства в дела других стран. Провозглашенный Белым домом лозунг «Америка прежде всего» в отношении уже существующих альянсов и договоренностей действует однозначно: если национальным интересам США в разных частях планеты, перечень которых по тем или иным причинам постоянно меняется, мешают дружеские и партнерские отношения, а также взятые обязательства, то ими можно спокойно пренебречь.

По данным некоторых СМИ, стоимость контракта, по которому Канберра получит восемь атомных субмарин, составит почти 70 млрд долларов. Они заменят 12 австралийских подлодок класса Collins, срок службы которых уже превысил 20 лет, новыми субмаринами, которые, по словам австралийских политиков и экспертов, будут относиться к типу, «более подходящему для ухудшающейся стратегической обстановки». Нет сомнений в том, что Австралия откажется от 40-миллиардной программы строительства французских дизельных подлодок, отмечает ИА Reuters. В 2016 году Канберра выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота. Французы, у которых Вашингтон и Лондон перехватили контракт, пока не дают комментариев. Этот контракт должен был стать одной из самых прибыльных оборонных сделок в мире, однако из-за требований Канберры, чтобы основное производство велось на территории Австралии, возникли определенные задержки в его подписании.

По мнению некоторых экспертов, провозглашение союза AUKUS является не совсем удачной попыткой администрации Джозефа Байдена отвлечь внимание американской и мировой общественности от афганского провала. Тем более что строительство такого количества АПЛ нового поколения, которые должны заменить дизельные субмарины австралийских ВМС, в любом случае растянется на десятилетия, и поэтому в ближайшем будущем стратегическому балансу в глубинах Мирового океана ничто не угрожает.

Кроме того, в рамках нового союза и достигнутых договоренностей Австралия получит доступ и к американским ракетным технологиям. «Мы получим ракеты американского производства, включая крылатые ракеты Tomahawk для оснащения ими австралийских эсминцев», – заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Как сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника из Белого дома и сотрудника Конгресса США, AUKUS позволит трем странам «обмениваться информацией в таких областях, как искусственный интеллект, кибернетика, подводные системы и средства нанесения ударов по целям, находящимся на значительном удалении». Кроме того, по данным некоторых СМИ, в рамках союза Соединенные Штаты и Великобритания поделятся с австралийскими коллегами своими знаниями о том, как поддерживать инфраструктуру ядерной обороны.

Некоторые аналитики обращают внимание мировой общественности на новые вызовы, которые решение США о передаче ядерных технологий неядерному государству способно создать для действующего режима нераспространения ОМУ. Пусть даже Канберру трудно подозревать в скрытых ядерных амбициях, планы AUKUS создают малоприятный прецедент, размывающий жесткие рамки этого режима. Сегодня доступ к критическим ядерным технологиям получит Австралия, завтра в ее позиции может оказаться Южная Корея или Япония и т.д. Возникает вполне резонный вопрос – кто окажется за ними в этой очереди.

Членство в новом союзе, полагают лидеры Австралии, позволит им существенно повысить военный потенциал национальных ВС и они будут способны противостоять не только Москве и Пекину, но и всем остальным противникам страны. Но пока, считают отдельные эксперты, такие предположения имеют только гипотетическое звучание. Современная армия Австралии, по данным Global Firepower Index, занимает 19-е место в мире. Страна находится в рейтинге между Израилем (20-е место) и Испанией (18-е место) и, не смотря на вливания Вашингтона и Лондона, вряд ли она будет способна сдвинуться с этого места в ближайшие несколько десятков лет.

АНГЛОСАКСОНСКИЙ СОЮЗ И ЕГО УГРОЗЫ

Появление нового военного блока вызывает определенное беспокойство в России. 25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, прокомментировал создание AUKUS. По его мнению, появление оборонного альянса во главе с США стало реакцией на стремление Евросоюза (ЕС) к автономии на фоне поспешного выхода из Афганистана.

«Насаждение «порядка, основанного на правилах», вместо безусловного соблюдения международного права чревато опасными рецидивами блоковой политики, созданием разделительных линий между группой западных стран и остальными государствами», – сказал дипломат.

По его словам, многие СМИ расценили поставки американских АПЛ в Австралию как реакцию на разговоры о «стратегической автономии» Европы, которые активизировались и получили несколько новое звучание после поспешного выхода США, их союзников и партнеров из Афганистана. «Сложившаяся вокруг этого выхода ситуация хаоса тоже является иллюстрацией тех правил, на которых Запад хотел бы строить свой миропорядок», – заметил Лавров.

«И всем нравилось. Перестало нравиться, когда все столкнулись с этой концепцией на практике. Когда США, Великобритания и Австралия, не спросив никого, в один день придумали новый тройственный союз, который изменяет расклад в мире, в коллективной безопасности и международной стабильности. Вот тут почему-то эти новые правила, которые еще вчера были такими интересными, оказались не столь уж заманчивыми», – отметила Захарова.

Она указала на то, что правовой основой миропорядка ранее являлся устав ООН. Дипломат заметила, что эта правовая основа «обсуждалась и принималась коллективно, с учетом мнения различных стран, которые очень часто друг с другом не совпадали, на основе компромисса и учета интересов, а сегодня правила штампуются абсолютно хаотично».

По словам Захаровой, в настоящее время между странами наблюдается схватка уже на этапе утверждения новых правил, которые зачастую являются непонятными даже для их авторов. «Вроде бы правила есть, но вроде бы даже сами акторы, сами страны не могут понять, что же из них является основным, доминирующим, а что вторичным», – заявила она.

Совершенно неожиданный для всех стран мира запуск AUKUS подтвердил, что противостояние с Китаем является абсолютным приоритетом внешней политики администрации и Байдена, и скорее всего нескольких последующих поколений обитателей Белого дома.

Как свидетельствует факт создания нового, хотя пока и крайне мелкого военного блока, ради повышения эффективности противостояния КНР США даже пошли на риск серьезных разногласий с Парижем, хотя из числа всех европейских союзников Америки Франция имеет наибольшие основания считать себя полноценной державой ИТР, поскольку располагает там значительными территориями, на которых проживает более 2 млн ее граждан.

Союз Великобритании, США и Австралии нарушает порядок использования ядерного оружия, заявил журналистам официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Дипломат сказал, что в результате образования нового союза порядок нераспространения ядерного оружия будет нарушен, поскольку теперь Австралия получит от Великобритании АПЛ. Он заметил, что своими действиями лидеры трех стран пытаются дестабилизировать обстановку в мире и повысить напряженность в ИТР. Со времен холодной войны, подчеркнул Лицзянь, подходы Вашингтона к реализации внешней политики не претерпели никаких изменений. Америка по-прежнему рассматривают возможность достижения своих целей только с позицию силы. Дипломат не исключил, что в качестве противовеса этому союзу у Китая может появиться надежный стратегический партнер.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан заявил, что военно-политическое объединение AUKUS ставит под вопрос политику Китая относительно применения ядерного вооружения и призвал власти Пекина занять более жесткую позицию в связи с действиями Соединенных Штатов, сообщил таблоид Daily Mail.

По словам дипломата, КНР следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первой и дать должный политический отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. Появление AUKUS, по его словам, демонстрирует растущее военное присутствие входящих в этот союз стран по соседству с Китаем. Он также отметил, что нынешняя ядерная политика Пекина, действующая с 1960-х годов, придала Китаю значительный «моральный авторитет». Однако теперь ядерная политика Поднебесной не соответствует складывающимся реалиям, по крайней мере до тех пор пока Пекину не удастся не договориться с Вашингтоном о том, что ни одна из сторон не имеет право использовать ядерное оружие первой.

Новое военно-политическое объединение AUKUS ставит под вопрос политику Китая относительно применения ядерного вооружения, заявил китайский дипломат Ша Цзукан.

Как передает британский таблоид Daily Mail, по мнению дипломата, союз, заключенный между Соединенными Штатами, Великобританией и Австралией, вынуждает Пекин пересмотреть правила использования ядерного оружия. Цзукан указал, что новый альянс не скрывает своей антикитайской направленности, так что КНР не должна терпеть подобные действия.

В текущий момент военная доктрина позволяет Китаю использовать ядерные силы только в ответ на атаку противника. Однако после формирования нового союза Пекин намерен пересмотреть данное правило и дать возможность военным атаковать первыми в случае агрессии.

Авторы Daily Mail считают, что данное высказывание прозвучало как угроза, так как сейчас Китай активно модернизирует и, видимо, расширяет свой ядерный арсенал.

Скотт Моррисон в интервью телеканалу CBS заявил, что его страна, заключая соглашение с Вашингтоном и Лондоном, делала расчет на то, что Пекин может воспринять появление у Австралии в рамках AUKUS АПЛ, ракетных вооружений и передовых технологий как угрозу своей безопасности. «Я считаю, что так и должно быть. Австралия имеет полное право принимать решения в своих суверенных интересах для обеспечения обороноспособности, для работы с партнерами, для создания более стабильного региона, и для обеспечения эффективного баланса интересов стран ИТР. Это означает, что все страны этого региона могут торговать и взаимодействовать друг с другом, и повышать благосостояние своего народа», – сказал премьер. Он также отметил, что не видит причин для ответных действий со стороны Китая, поскольку военного конфликта в ИТР вполне можно избежать.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»